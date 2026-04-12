Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 28 tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Cụ thể, tại Nghị quyết số 05/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh An Giang.



Tại Nghị quyết số 06/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Cao Bằng.



Tại Nghị quyết số 07/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Cà Mau.



Tại Nghị quyết số 08/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Hưng Yên.



Tại Nghị quyết số 09/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Điện Biên.



Tại Nghị quyết số 10/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đắk Lắk.



Tại Nghị quyết số 11/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Nai.



Tại Nghị quyết số 12/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp.



Tại Nghị quyết số 13/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Gia Lai.



Tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Hà Tĩnh.



Tại Nghị quyết số 16/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Nghệ An.



Tại Nghị quyết số 17/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lai Châu.



Tại Nghị quyết số 18/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Bắc Ninh.



Tại Nghị quyết số 19/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lào Cai.



Tại Nghị quyết số 20/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.



Tại Nghị quyết số 21/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lạng Sơn.



Tại Nghị quyết số 22/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Tuyên Quang.



Tại Nghị quyết số 23/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Quảng Trị.



Tại Nghị quyết số 24/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Quảng Ninh.



Tại Nghị quyết số 25/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Quảng Ngãi.



Tại Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Sơn La.



Tại Nghị quyết số 27/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Tây Ninh.



Tại Nghị quyết số 28/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ.



Tại Nghị quyết số 29/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Tại Nghị quyết số 30/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thái Nguyên.



Tại Nghị quyết số 36/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long.



Tại Nghị quyết số 68/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Ninh Bình.



Tại Nghị quyết số 230/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa./.



