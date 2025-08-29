Chủ tịch Quốc hội New Zealand: Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - New Zealand ở mức cao nhất

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

* Phóng viên: Năm 2025, Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Ngài, dấu mốc này có ý nghĩa như thế nào và sẽ mang lại lợi ích gì cho hợp tác song phương trong thời gian tới?

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: New Zealand coi Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt với vai trò dẫn dắt mà Việt Nam đảm nhiệm trong ASEAN cũng như nhiều thỏa thuận đa phương khác.

Chúng tôi trân trọng tình hữu nghị giá trị với Việt Nam, được xây dựng, bồi đắp suốt 50 năm qua và có thể tiến xa hơn nữa. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng trên nền tảng hợp tác sâu rộng. Hai nước đều tích cực trong thương mại quốc tế và có mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên khoảng 3 tỷ USD vào năm 2030. Với đất nước chỉ 5 triệu dân như New Zealand, chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Điều quan trọng không kém là gắn kết nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường. Chúng tôi mong muốn nhiều người Việt Nam sang New Zealand học tập, nghiên cứu, kinh doanh và ngược lại, Việt Nam cũng sẽ chào đón người dân New Zealand, qua đó kết nối người dân hai nước.

Về hợp tác Quốc hội, các quy trình giữa hai nước có thể khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như giữa các cơ quan hữu quan, ở mức cao nhất có thể. Quốc hội ở bất kỳ quốc gia nào cũng rất quan trọng bởi đây là nơi tập hợp tiếng nói của nhân dân. Quốc hội của New Zealand rất cởi mở, với sự tham gia của nhiều đảng chính trị khác nhau, phản ánh quan điểm đa dạng.

* Phóng viên: Việt Nam và New Zealand phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế như ASEAN+, APEC, ASEM, đồng thời đều là thành viên của các hiệp định thương mại quan trọng như ANZFTA, CPTPP, và RCEP. Theo Ngài, những khuôn khổ này đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại cũng như bảo đảm lợi ích chiến lược chung như thế nào?

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: New Zealand coi Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy tại khu vực, đặc biệt trong việc triển khai các hiệp định đa phương hai nước cùng là thành viên.

Hiện nay, tình hình quốc tế có nhiều biến động, trong đó có những thử thách về thuế quan, tác động tới tất cả các quốc gia. Với New Zealand, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các quốc gia trong khu vực này đóng vai trò hết sức quan trọng.

Chúng tôi coi Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt chiến lược trong khu vực, với những khát vọng phát triển kinh tế rất lớn. Tăng trưởng kinh tế chính là con đường để nâng cao đời sống nhân dân ở bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, chúng tôi muốn học hỏi nhiều điều từ cách mà Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức như hiện nay.

* Phóng viên: Chuyến thăm của Ngài diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Ngài ấn tượng nhất với những thành tựu phát triển nào của Việt Nam?

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: Là vị khách của Việt Nam, chỉ vài ngày trước Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là một trải nghiệm đặc biệt.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội và tôi tin là trên khắp cả nước Việt Nam có thể cảm nhận rõ sự háo hức của người dân trong không khí kỷ niệm Tết Độc lập, khẳng định Việt Nam là quốc gia độc lập, cống hiến cho nền hòa bình thế giới. Không khí ấy lan tỏa trên các đường phố, qua cờ hoa, trang phục, sự rộn ràng của người dân. Được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này là một niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi.

Khi còn niên thiếu, chúng tôi đã được theo dõi những hành trình gian khó mà Việt Nam phải trải qua sau khi thành lập nước năm 1945. Việt Nam đã dần bước ra thời kỳ đó để trở thành một đất nước hòa bình, phát triển. Theo tôi, đây là một kỳ tích.

Sau khi hòa bình lặp lại, Việt Nam đã có sự thay đổi phi thường. Hiện nay, đất nước đang ở ngưỡng cửa của bước nhảy vọt trong tăng GDP bình quân đầu người, qua đó nâng cao đời sống nhân dân. Chính khát vọng và sự bền bỉ trong suốt nhiều năm qua là điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất.

* Phóng viên: New Zealand mới đây đã tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam thêm 56%. Trong thời gian tới, New Zealand sẽ có những bước đi nào để tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam và làm sâu sắc hơn hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước?

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: Trước hết, New Zealand là một quốc gia hòa bình. Dù cách xa Việt Nam về mặt địa lý, cộng đồng người Việt tại New Zealand tuy nhỏ nhưng gắn bó và đại diện rất tốt cho đất nước các bạn.

Các trường đại học của New Zealand đều nằm trong nhóm 2% trường hàng đầu thế giới, chất lượng giáo dục rất cao. New Zealand cung cấp học bổng nhằm tạo điều kiện cho những người sẽ trở thành thế hệ tương lai của Việt Nam có cơ hội học tập tại New Zealand, không chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà còn có thể phát huy kiến thức đã được trang bị để đóng góp cho cả Việt Nam và New Zealand.

Trong đoàn công tác lần này có Nghị sĩ Lam Pham, người gốc Việt hiện là thành viên Quốc hội New Zealand. Điều này cho thấy cộng đồng người Việt được đại diện rất xứng đáng trong xã hội New Zealand, dù dân số chúng tôi khá nhỏ.

Học bổng là cách quan trọng để quảng bá giáo dục và giúp sinh viên chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi kỳ vọng rằng khi Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển, số lượng học bổng không chỉ được duy trì mà còn có thể được mở rộng hơn nữa.

* Phóng viên: Về những vấn đề khu vực và toàn cầu như gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, theo Ngài, hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn như thế nào để góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới?

* Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: Việt Nam đã khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, không chọn bên và điều này rất phù hợp với các mục tiêu gìn giữ hòa bình toàn cầu.

New Zealand hiện có lực lượng gìn giữ hòa bình tại khoảng 32 điểm xung đột trên thế giới. Một số hoạt động kéo dài nhiều năm, chúng tôi đã hiện diện tại sa mạc Sinai từ năm 1972. Chúng tôi cũng có lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan, khu vực biên giới Syria – Jordan, cũng như tại Sudan và nhiều nơi khác.

Nhu cầu về lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ lớn hơn trong tương lai. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ tìm đến những quốc gia có cam kết sâu sắc với hòa bình như Việt Nam. Việt Nam và New Zealand cũng có nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee!