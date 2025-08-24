Báo Ảnh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee (Ge-ri Bờ-rao-li) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2025.
  Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN phát  


 


Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

