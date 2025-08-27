Chủ tịch Quốc hội New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam có ông Jamie Arbuckle (Đảng New Zealand trên hết), đại biểu Quốc hội; Tiến sĩ Parmjeet Parmar (Đảng ACT), đại biểu Quốc hội; bà Lan Pham (Đảng Xanh), đại biểu Quốc hội; bà Jenny Salesa (Đảng Lao động), đại biểu Quốc hội vùng Panmure-Ötāuhu; ông Sam Uffindell (Đảng Dân tộc), đại biểu Quốc hội vùng Tauranga.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sinh ngày 4/2/1956. Ông là đại biểu Quốc hội, đại diện khu vực Ilam từ năm 1996 đến 2020. Ông đảm nhận các cương vị: Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên giai đoạn 2008-2011, Bộ trưởng Giao thông giai đoạn 2011-2014, Bộ trưởng Quốc phòng giai đoạn 2014-2017. Ông là Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề chính phủ tại Quốc hội giai đoạn 2008-2017.



Từ năm 2018 đến 2020, ông đảm nhận các chức vụ: Người phát ngôn của Đảng Dân tộc; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại của Quốc hội New Zealand; Ủy viên Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội New Zealand; Chủ tịch Hiệp hội Nghị viện các nước Khối thịnh vượng chung của New Zealand. Giai đoạn 2020-2023, ông là đại biểu Quốc hội, đại diện của Đảng Dân tộc. Từ ngày 5/12/2023 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội thứ 32 của New Zealand.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975 - 19/6/2025)./.