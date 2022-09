Chủ tịch Quốc hội New Zealand coi trọng quan hệ với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe hoan nghênh Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn Việt Nam đến thăm chính thức ngay sau khi New Zealand mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 1/8/2022. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai Quốc hội trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe chân thành gửi lời thăm hỏi tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và mong được sớm đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức New Zealand để cùng trao đổi các phương hướng và biện pháp nhằm củng cố hợp tác giữa hai quốc hội nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược hai nước nói chung trong bối cảnh hai nước đã mở cửa trở lại và đang trên đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe nhân dịp nhậm chức; chúc mừng những thành tựu của New Zealand trong phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao sự hỗ trợ của New Zealand dành cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã thông tin về tình hình Việt Nam với những thành tựu bước đầu trong khôi phục và tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhấn mạnh Việt Nam mở cửa hoan nghênh đầu tư, thương mại và du lịch nước ngoài, trong đó có New Zealand; đề nghị Quốc hội và Chính phủ New Zealand tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand sinh sống ổn định và hội nhập với sở tại; tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam trở lại New Zealand học tập sau đại dịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và du lịch thông qua việc sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn báo cáo về những thành tựu gần đây trong quan hệ hai nước cũng như kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe đánh giá cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác, đối thoại song phương; bày tỏ ủng hộ các đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước về việc tiếp tục duy trì linh hoạt trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế -thương mại-đầu tư, quốc phòng – an ninh, giáo dục, văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương..., đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, tăng trưởng xanh, bền vững, cùng phối hợp thực hiện các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26).

Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe khẳng định Quốc hội New Zealand coi trọng Việt Nam và sẽ tích cực thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, bày tỏ mong muốn có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại đây, qua đó không những góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam mà đặc biệt còn giúp tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Hai bên nhất trí cho rằng hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung trong việc coi trọng đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc của các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển và hội nhập, đóng góp vào quá trình phát triển chung của đất nước.

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định duy trì hợp tác và phối hợp tại các cơ chế đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc..., góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc./.