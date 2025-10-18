Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo: Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm Việt Nam và Thành phố đúng vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950 -3/2/2025). Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hungary ngày càng khăng khít, bền chặt, thể hiện qua việc trong thời gian ngắn Việt Nam vinh dự được đón tiếp hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Hungary đến thăm. Trước đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5/2025.
Ông Võ Văn Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vừa hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một "siêu đô thị" với quy mô dân số trên 14 triệu người và diện tích trên 6.700 km2. Hiện Thành phố đóng góp khoảng 1/3 ngân sách quốc gia và quy mô kinh tế chiếm khoảng 1/4 của cả nước.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hợp nhất, Thành phố đang cố gắng phát huy những lợi thế để phát triển Thành phố mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như: Kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao... Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố.
Theo ông Võ Văn Minh, năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh có hợp tác hữu nghị với Thủ đô Budapest của Hungary. Thời gian tới, Thành phố mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Thành phố; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa Thành phố với các địa phương của Hungary.
Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, so với cách đây 10 năm (chuyến thăm gần nhất đến Việt Nam), Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt.Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết, Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh và tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary.
Trước đó, đoàn của Chủ tịch Quốc hội Hungary đã đến thăm Bảo tháp, tưởng nhớ học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu./.