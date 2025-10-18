Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo: Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hợp nhất, Thành phố đang cố gắng phát huy những lợi thế để phát triển Thành phố mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như: Kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao... Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Theo ông Võ Văn Minh, năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh có hợp tác hữu nghị với Thủ đô Budapest của Hungary. Thời gian tới, Thành phố mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Thành phố; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa Thành phố với các địa phương của Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, so với cách đây 10 năm (chuyến thăm gần nhất đến Việt Nam), Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết, Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh và tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary.