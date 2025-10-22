Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo phát biểu t ại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm, chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Tại buổi tiếp, hội kiến và hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng. Tại buổi tiếp, hội kiến và hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm; trân trọng chuyển lời chào của Tổng thống Sulyok Tamás và các lãnh đạo Hungary tới Lãnh đạo Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tương xứng với mối quan hệ chính trị tin cậy. Hai bên cũng đã trao đổi về một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao; nhất trí về chủ đề chính của Hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai Quốc hội, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và Đoàn đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình. /.