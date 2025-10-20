Chủ tịch Quốc hội Hungary cắt băng khai mạc triển lãm ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX

Đại biểu hai nước Việt Nam và Hungary thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Triển lãm là những bức ảnh về những tòa nhà nổi bật ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại từ những năm đầu thế kỷ XX cho đến ngày nay. Đó là Nhà hát Thành phố (mở cửa vào năm 1900), Tòa thị chính (nay là trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó là những bức ảnh về phố Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay) hoặc Vườn bách thảo (Thảo cầm viên Sài Gòn ngày nay).

Triển lãm cũng là những bức ảnh về Sài Gòn cách đây hơn một thế kỷ, được tái hiện sinh động từ khung cảnh đô thị cho đến kiến trúc cổ kính và nhịp sống bình dị của người Sài Gòn. 23 tác phẩm ảnh trưng bày tại Triển lãm là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Bundapest - Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp.