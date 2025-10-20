Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Hungary cắt băng khai mạc triển lãm ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX
Triển lãm là những bức ảnh về những tòa nhà nổi bật ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại từ những năm đầu thế kỷ XX cho đến ngày nay. Đó là Nhà hát Thành phố (mở cửa vào năm 1900), Tòa thị chính (nay là trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó là những bức ảnh về phố Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay) hoặc Vườn bách thảo (Thảo cầm viên Sài Gòn ngày nay).
Triển lãm cũng là những bức ảnh về Sài Gòn cách đây hơn một thế kỷ, được tái hiện sinh động từ khung cảnh đô thị cho đến kiến trúc cổ kính và nhịp sống bình dị của người Sài Gòn. 23 tác phẩm ảnh trưng bày tại Triển lãm là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Bundapest - Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên nhấn mạnh, triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp "Văn hóa là cầu nối của tình hữu nghị, là nền tảng để nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary thấu hiểu, trân trọng và gắn bó với nhau hơn nữa".
"Việc giới thiệu những bức ảnh quý giá của Bác sĩ Dezső Bozóky tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng thể hiện sự trân trọng của chúng ta đối với những ký ức lịch sử và di sản văn hóa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới để các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật hai nước cùng chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm và thắp lên cảm hứng sáng tác", ông Phạm Thành Kiên chia sẻ.
Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh Lehőcz Gábor cho biết, các bức ảnh được Bác sĩ Dezső Bozóky chụp vào tháng 3/1909, thời điểm tàu của ông cập cảng Sài Gòn khi đang trên đường trở về quê hương. Triển lãm không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập ảnh mà nó còn là một hành trình văn hóa kết nối Việt Nam và Hungary./.