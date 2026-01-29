Báo Ảnh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
