Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới toàn thể bà con.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Những thành tựu to lớn đó là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ về những dấu mốc quan trọng của đất nước như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với những thành tựu của 40 năm Đổi mới, đất nước đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại phải đối mặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách liên quan đến đảm bảo chế độ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng và phối hợp liên ngành.



Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua các đạo luật quan trọng, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật nước sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình - để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, góp phần xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại sở tại; phát huy tốt hơn nữa vai trò là mái nhà chung, nguồn động viên tinh thần, là nơi gắn kết, tập hợp bà con cùng đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Dù ở xa quê hương nhưng bà con vẫn hàng ngày dõi theo tin tức ở quê nhà, vui mừng phấn khởi trước những bước đi lên và hội nhập mạnh mẽ với thế giới của đất nước.

Hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa có Hội người Việt Nam, nhưng Đại sứ quán cùng với bà con đã thành lập được Ban Liên lạc cộng đồng và đang tích cực triển khai các bước để tiến tới thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, để bà con có ngôi nhà chung, gắn kết, tương trợ lẫn nhau.

Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh Lưu Thái Hưng, thành viên Ban Liên lạc cộng đồng khẳng định, dù ở đâu, người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn chấp hành và tuân thủ luật pháp nước sở tại. Các thành viên trong cộng đồng rất tích cực tham gia hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ như thiên tai, thảm họa, nhất là sát cánh cùng các Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam trong thảm họa động đất lịch sử tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm 2023.

Anh Lưu Thái Hưng kiến nghị, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con trong việc có hai quốc tịch và các thủ tục an cư khi về Việt Nam; duy trì việc học tiếng Việt cho thế hệ sau, cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc./.