Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại tỉnh Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: “Nhân kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác, 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, hôm nay chúng con vô cùng xúc động và tự hào được thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình nhớ Bác - mong Bác an giấc ngàn thu, yên tâm rằng các thế hệ con cháu, già cũng như trẻ, Nam cũng như Bắc, luôn đồng hành, đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tiếp tục kế tục xứng đáng truyền thống ngàn năm anh hùng, xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp, đàng hoàng, giàu đẹp như ước vọng sinh thời của Bác”.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu trong Đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những người đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân./.