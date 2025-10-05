Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và đoàn công tác thăm Nhà máy Nestlé Bông Sen (Khu công nghiệp Thăng Long II). Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Cuba và trao đổi thông tin, kinh nghiệm đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư giữa Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba và lãnh đạo Công ty Nestlé Bông Sen, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long II, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh giá cao sự phát triển hiện đại của Công ty Nestlé Bông Sen cũng như việc đầu tư hạ tầng đồng bộ tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp này.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết, dù gặp những khó khăn bởi chính sách bao vây, cấm vận song thời gian tới, Cuba sẽ mở rộng nhiều khu công nghiệp, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài với những cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn và kỳ vọng nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Sumitomo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam) sẽ tới thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư, tiến tới tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tại Cuba.