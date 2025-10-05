Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba. Ảnh: TTXVN phát Sau đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba cùng Đoàn đã nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2024). Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956, địa chỉ tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới tại 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bảo tàng có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới. Năm 2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới tại 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bảo tàng có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

Với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, Bảo tàng có diện tích xây dựng 23.198m2, tổng diện tích sàn tòa nhà chính 64.640m2, hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật. Phía trước tòa nhà là Tháp Chiến thắng cao 45 m, với hình ngôi sao 5 cánh được xếp chồng nhiều lớp, tượng trưng cho năm 1945, dân tộc Việt Nam giành được độc lập.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa di sản văn hóa quân sự của dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế; phù hợp chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng: “Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một thiết chế đa năng tổng hợp, đặc biệt quan trọng, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và quốc gia”.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.



Trải qua 65 năm, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển; góp phần tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, bởi đây không chỉ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường niên giữa hai Quốc hội, mà còn là sự kiện chính trị-ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm là việc hai bên đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba. Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba là cơ chế hợp tác mới nhưng đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả và vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đây là một sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai Quốc hội, nhằm tạo ra một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên, có tổ chức giữa cơ quan lập pháp hai nước./.