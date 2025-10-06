Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Ra tiễn Chủ tịch Quốc hội Cuba và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Cuba và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti tại vườn hoa Tao Đàn. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández. Chủ tịch Quốc hội Cuba hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández. Chủ tịch Quốc hội Cuba hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Cuba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, kinh tế-thương mại-đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học-dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Cuba tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX trong năm 2026.

Đồng chí Esteban Lazo Hernandez bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với sự tín nhiệm của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cuba hết sức coi trọng tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị Đại hội IX Đảng Cộng sản Cuba trong năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Cuba đã hội kiến: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các nhà lãnh đạo hai nước bày tỏ trân trọng mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 và của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đến Việt Nam vào tháng đầu tháng 9 vừa qua, đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương, làm sâu sắc và củng cố tin cậy chính trị và đồng thời mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương; khẳng định theo dõi sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết đạt được, đặc biệt về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tiềm năng khác; nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao "Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba"; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Marti Pérez. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai Quốc hội gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và hai Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, triển khai các quyết sách lớn của Đảng trong Kỷ nguyên mới, chuẩn bị và triển khai hiệu quả Đại hội Đảng của Việt Nam và Cuba trong năm 2026; chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Tại Phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba, hai bên trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của mỗi bên về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của mỗi nước; đánh giá kết quả đạt được và đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên kênh nghị viện cả ở cấp độ song phương cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực mà hai Quốc hội là thành viên; tiếp tục xem xét khả năng phối hợp giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước. Hai bên thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết song phương, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội. Kết thúc Phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung ghi nhận kết quả Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba; trong đó, thống nhất Phiên họp thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Cuba và Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại La Habana, Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn đã gặp, làm việc với lãnh đạo, hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên; thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.../.