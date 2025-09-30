Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ra đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung; Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández có: Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez; Điều phối viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Martha Hernández Romero; Chủ nhiệm Ủy ban Nông lương của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Ramón Osmani Aguilar Betancourt; Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Thể thao của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Cristina Luna Morales; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Félix Martínez Suárez.

Ông Esteban Lazo Hernández sinh ngày 26/2/1944 tại huyện Jovellanos, tỉnh Matanzas, Cộng hòa Cuba. Năm 1961, ông gia nhập Dân quân Cách mạng Cuba; là thành viên Ủy ban Quốc phòng Cách mạng (CDR) năm 1962 và gia nhập Đảng cộng sản Cuba (PCC) năm 1963. Năm 1964, ông Esteban Lazo Hernández là thành viên của Ủy ban Kế toán (CPC) tại thành phố Jovellanos, phụ trách về giáo dục. Năm 1968, ông là Bí thư Thành ủy tại San Pedro de Mayabón (Los Arabos); là Trưởng ban tổ chức Cục khu vực tại Colón năm 1969. Năm 1971, ông là Trưởng ban tổ chức tại tỉnh Mantanzas; là Đại biểu tỉnh của Bộ Nông nghiệp tại Mantanzas, thành viên của Văn phòng Tỉnh ủy vào năm 1979.

Từ năm 1980 - 1981, ông Esteban Lazo Hernández là Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Mantanzas; Đại biểu Quốc hội. Từ năm 1986 - 1994, ông là Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba. Từ năm 1992 - 2013, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; giữ chức Bí thư Thành ủy La Habana từ năm 1994 - 2013.

Từ năm 2003 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ngày 24/2/2013 đến nay, ông Esteban Lazo Hernández được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, IX, X.