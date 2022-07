Chủ tịch Quốc hội: Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân là đúng đắn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và lãnh đạo Tập đoàn THACO phát biểu cho biết, với 6 lĩnh vực hoạt động là sản xuất, kinh doanh ô tô; cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; logistics; thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng, THACO đã tạo việc làm cho hơn 60.000 người. Không chỉ phát triển sản xuất trong nước, THACO đã đầu tư ra nước ngoài, như Lào, Campuchia, Myanmar, khẳng định được vị trí, thương hiệu ở các nước. THACO đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các sản phẩm ô tô của doanh nghiệp đạt tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam, cụ thể là xe du lịch đạt từ 22-40%, xe tải đạt trên 45% và xe bus trên 60%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, THACO là một trong những câu chuyện thành công điển hình của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2021, tổng doanh thu của THACO đạt hơn 60.724 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 239 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2022, THACO đạt doanh thu gần 50.000 tỷ đồng, xuất khẩu đạt hơn 178 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 17.908 tỷ đồng.



Chúc mừng thành công rất quan trọng của THACO, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Tập đoàn tiếp tục thực hiện thành công chiến lược "Trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới" nhằm thực hiện sứ mệnh "Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp phát triển kinh tế đất nước"; đồng thời cho rằng, thành công của THACO và nhiều doanh nghiệp khác cho thấy chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, để phát triển tầm khu vực, quốc tế thì THACO cần tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển; nâng cao năng lực quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực. THACO cần tiếp tục tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, gia tăng thương hiệu quốc gia; đã làm tốt công tác an sinh xã hội thì càng làm tốt hơn nữa.



Với những đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội rà soát lại các chính sách, quy định về thuế; nghiên cứu ra nghị quyết chuyên đề về công nghiệp hóa, xây dựng Luật về phát triển công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, Trung ương sẽ bàn về chính sách phát triển công nghiệp, công nghiệp hóa. Do vậy, các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu, chuẩn bị để thể chế hóa chủ trương của Đảng thành Luật Phát triển công nghiệp. Việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp sẽ bảo đảm tính toàn diện cao hơn so với việc xây dựng Luật Công nghiệp hỗ trợ.



Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng Công đoàn THACO; trao 50 suất quà tặng cán bộ, người lao động THACO là con thương binh; thân nhân gia đình liệt sỹ, thân nhân của Mẹ Việt Nam Anh hùng./.