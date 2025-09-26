Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández (Ê-xtê-ban La-xô Ên-nan-đết) sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, từ ngày 30/9 đến ngày 5/10/2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 25/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công thương phối hợp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tổ chức. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).