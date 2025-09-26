Báo Ảnh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández (Ê-xtê-ban La-xô Ên-nan-đết) sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, từ ngày 30/9 đến ngày 5/10/2025.
  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN  


