Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo các chính đảng tại Italy

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Tại buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đảng Cộng sản Italy về những kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy cho biết ông và Đảng Cộng sản Italy luôn quan tâm theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đường lối, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam rất đúng đắn, góp phần đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của đấu tranh giành độc lập, trở thành hình mẫu của phát triển năng động. Đường lối đối ngoại của Việt Nam đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, coi trọng đoàn kết giữa các nước, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy các nước giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong hợp tác và hỗ trợ các nước, đồng thời là quốc gia sớm kiểm soát thành công dịch bệnh.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy cho biết Đảng Cộng sản Italy luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống 50 năm qua giữa hai nước.

Chia sẻ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy về những nhận định nêu ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã tiến hành công cuộc Đổi mới từ năm 1986 và đến nay đã đạt nhiều thành tựu phát triển to lớn. Đảng xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần, quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, qua đó duy trì được sự ổn định, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho hay nguyên nhân quan trọng giúp Việt Nam đạt được thành tựu đó là nhờ đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nhận được sự tin tưởng, hưởng ứng của toàn dân, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã xác định đường lối phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Với đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam đã huy động được nguồn lực từ bên ngoài góp phần phát triển đất nước cũng như hóa giải được những nguy cơ. Chủ tịch nước nêu rõ chuyến thăm Italy lần này cũng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ với các chính đảng, trong đó có Đảng Cộng sản, Đảng công nhân…, mong muốn hai Đảng Cộng sản hai nước thúc đẩy hợp tác, chia sẻ về vấn đề lý luận, thực tiễn, sách lược và chiến lược, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Chiara Gribaudo, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Italy. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Italy, bà Chiara Gribaudo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đảng Dân chủ Italy luôn tích cực ủng hộ thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Italy. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam rất coi trọng và thúc đẩy quan hệ với các chính đảng và nghị viện Italy. Do đó, Việt Nam mong muốn đón đại diện đảng Dân chủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chiến lược, sách lược, tạo sự tin tưởng của người dân với Đảng. Cùng với việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị đảng Dân chủ đẩy mạnh giao lưu các tổ chức quần chúng của Đảng với các tổ chức quần chúng của Việt Nam.

Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Italy cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp; nhấn mạnh đảng Dân chủ luôn ủng hộ Quốc hội, Chính phủ Italy thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những thành tựu trong hợp tác hai nước trong 50 năm qua, nhất là trong 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam và Italy đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước và Tổng thống Italy đã xác định tầm nhìn xa hơn nữa cho mối quan hệ Đối tác chiến lược hai nước. Chủ tịch nước cũng nhắc lại sự kiện quan trọng là ngay trong chuyến thăm này, Quốc hội Italy đã thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược hai nước. Trong thành quả hợp tác hai nước 50 năm qua, Chủ tịch nước cho rằng có đóng góp chân thành, quý báu của đảng Dân chủ, một đảng có vị trí và vai trò rất quan trọng trong chính trường Italy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định kết quả tích cực của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác chiến lược giữa hai nước có sự đóng góp quan trọng của các chính đảng, trong đó có đảng Dân chủ. Chủ tịch nước mong muốn Đảng dân chủ tiếp tục có đường lối đúng đắn, tạo sự ủng hộ của người dân, nâng cao đời sống chính trị xã hội tại Italy, đồng thời tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, gặp gỡ Đảng Tái lập Cộng sản Italy tại thủ đô Rome.

Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy bày tỏ vinh dự gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Rome; cho biết đất nước và con người Việt Nam luôn trong trái tim mình từ những ngày còn thơ ấu. Ông Maurizio Acerbo đánh giá cao thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử hình thành và phát triển, lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước với những thành tích rất đáng khâm phục. Ông Maurizio Acerbo hy vọng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước với hàng loạt cuộc gặp cấp cao sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Italy với Việt Nam. Đảng Tái lập Cộng sản Italy luôn ủng hộ việc phát triển mối quan hệ này. Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã gửi khẩu trang tặng Italy trong giai đoạn khốc liệt của đại dịch COVID-19.

Ông Maurizio Acerbo gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã hỗ trợ Đảng Tái lập Cộng sản Italy cùng tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo về những đánh giá tích cực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy lần này đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của Đảng Tái lập Cộng sản Italy. Chủ tịch nước cho biết hai nước sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy lên tầm cao mới, đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Italy ủng hộ và đóng góp vào mục tiêu này; tăng cường phối hợp, trao đổi với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn ông Maurizio Acerbo và Đảng Tái lập Cộng sản Italy thời gian qua đã luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng Tái lập Cộng sản Italy phát triển hơn nữa để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và cảm ơn Đảng Tái lập Cộng sản Italy đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức sự kiện hội thảo về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vun đắp tình hữu nghị hai Đảng, hai nước./.