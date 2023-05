Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Jadamba Enkhbayar. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thay mặt Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Ngài Jadamba Enkhbayar và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn với Bộ Công an các cơ quan hữu quan của Việt Nam.



Chuyển lời thăm hỏi, lời chào đến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Chủ tịch nước nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về cuộc gặp Ngài Tổng thống tại Thủ đô London mới đây trong chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Anh Charles III. Hai bên đã ghi nhận những kết quả đạt được và trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mông Cổ trong thời gian tới.



Về phần mình, Ngài Jadamba Enkhbayar bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, chứng kiến sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam sau chuyến thăm cách đây 13 năm.



Ngài Jadamba Enkhbayar khẳng định, Mông Cổ tự hào là người bạn của Việt Nam – đất nước có vị thế, uy tín quốc tế ngày càng lớn mạnh trong khu vực và trên thế giới. Người dân hai nước có hiểu biết sâu sắc lẫn nhau trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời được thiết lập bởi các nhà Lãnh đạo Cấp cao hai nước. Nhân dân hai nước cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vào những thời điểm khó khăn. Việt Nam chiếm vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.



Ngài Jadamba Enkhbayar trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp và lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Mông Cổ; cho biết Ngài Tổng thống vui mừng vì đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại London mới đây và mong muốn sớm thăm Việt Nam.



Thông báo với Chủ tịch nước những nội dung phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan của Việt Nam, Ngài Jadamba Enkhbayar nhấn mạnh, Mông Cổ mong muốn mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: Giao thông vận tải, đường sắt, hàng không... Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai nước cần hợp tác chặt chẽ về đảm bảo an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên của người dân.



Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Ngài Jadamba Enkhbayar và Đoàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam và Mông Cổ là hai nước bạn bè truyền thống, nhân dân hai nước có tình cảm gắn bó mật thiết lâu đời. Gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị hai nước không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ.



Cảm ơn Ngài Jadamba Enkhbayar đã chuyển lời mời của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mời Chủ tịch nước Việt Nam thăm Mông Cổ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, trên cơ sở kết quả quan trọng của quan hệ hợp tác song phương, hai nước sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy nâng tầm quan hệ và hợp tác toàn diện hơn trong giai đoạn mới.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cả ở trung ương và địa phương; qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu, qua lại lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Việt Nam mong muốn đón Tổng thống Mông Cổ sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả phối hợp và đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ với Bộ Công an Việt Nam; cảm ơn Mông Cổ đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng đội Cảnh sát cơ động Kỵ binh, được người dân đánh giá cao.



Việt Nam cũng đề nghị Mông Cổ ủng hộ những nỗ lực của ASEAN và Việt Nam về duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tự do, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có biến động, việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Mông Cổ có ý nghĩa quan trọng với nhân dân hai nước. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ Mông Cổ mở rộng và tăng cường quan hệ với khối ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.