Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cách mạng Tanzania

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Abdulrahman Omar Kinana, Phó Chủ tịch Đảng cách mạng cầm quyền Tanzania. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Abdulrahman Omar Kinana, Phó Chủ tịch Đảng cách mạng cầm quyền Tanzania. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Đoàn đại biểu Đảng CCM sang thăm, làm việc tại Việt Nam ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng CCM; cho rằng đây là cơ hội để lãnh đạo hai Đảng, hai nước trao đổi ý kiến, đánh giá về tình hình quốc tế, quan hệ song phương và định hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn theo dõi sát tình hình và vui mừng chứng kiến những thành tựu của Tanzania trong duy trì đà phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân, nâng cao uy tín, vai trò quốc tế tại khu vực Đông Phi nói riêng và tại châu Phi nói chung. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm cầm quyền suốt sáu thập kỷ, sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng CCM và Nhà nước Tanzania sẽ giành thêm nhiều thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.



Phó Chủ tịch Đảng CCM Abdulrahman Omar Kinana trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Samia Suluhu Hassan mời Chủ tịch nước sang thăm Tanzania; bày tỏ vinh dự được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng CCM thăm, làm việc tại Việt Nam. Ông chia sẻ những ấn tượng, sự ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Abdulrahman Omar Kinana khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng CCM, Nhà nước Tanzania trong việc củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác thực chất với Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo Tanzania đánh giá cao những đóng góp của Công ty Halotel, liên doanh viễn thông mà Tập đoàn Viettel đầu tư ở Tanzania vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn; cam kết tạo mọi thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Halotel nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tai Tanzania nói chung.



Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương như trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo đất nước; hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư; hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khoa học - công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số… ; khuyến khích hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế, là cầu nối cho nhau mở rộng quan hệ hợp tác với hai khu vực, vì lợi ích của mỗi Đảng, mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Tanzania thu xếp sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.