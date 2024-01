Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand và Peru

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Dobson. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại sứ New Zealand Tredene Dobson nhắc lại nhiệm kỳ đặc biệt tại Việt Nam trong bối cảnh thế giới trải qua đại dịch COVID-19; nhấn mạnh, trong khó khăn, New Zealand trân trọng Việt Nam là người bạn chân tình, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế. Hai nước đã nối lại đối thoại cấp cao ngay sau khi mở cửa trở lại và Thủ tướng New Zealand đã chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên sau đại dịch (tháng 11/2022); tiếp sau đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm New Zealand (tháng 12/2022). Đại sứ cho biết, đã có dịp thăm các địa phương ba miền của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về sự hiếu khách, thân thiện của người dân Việt Nam. Chính phủ New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam-New Zealand vào năm 2025.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy hai nước đã thúc đẩy hợp tác nhiều mặt để cùng phục hồi kinh tế-xã hội, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo cũng đạt kết quả tốt đẹp. Hai nước chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đa phương. Đó là nền tảng tích cực để thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, hướng đến kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đại sứ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân. Theo đó, nhân dịp Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới FIFA Women’s World Cup được tổ chức tại New Zealand, Đại sứ đã tổ chức rất nhiều hoạt động ủng hộ, cổ vũ Đội tuyển nữ Việt Nam; góp phần đưa giới hâm mộ bóng đá cũng như nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Chủ tịch nước mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ cũng luôn dành tình cảm yêu mến và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp Đại sứ Peru Augusto Morelli, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Peru.



Đại sứ Augusto Morelli nêu rõ, Việt Nam là đối tác số một của Peru tại ASEAN; đánh giá cao nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang có các chương trình dự án hợp tác kinh doanh tại Peru.



Đại sứ gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Peru tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cho biết, năm 2024 là lần thứ 3 Peru đăng cai tổ chức APEC. Peru mong muốn Việt Nam ủng hộ, hợp tác với Peru tổ chức thành công sự kiện này; đồng thời mong mong được đón Chủ tịch nước tham dự APEC 2024.



Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam giúp đỡ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và trân trọng tặng Chủ tịch nước món quà bằng gốm của Peru, được một họa sĩ của Việt Nam vẽ trang trí.



Trân trọng nhận món quà ý nghĩa, kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và Peru mà Đại sứ dành tặng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Đại sứ Augusto Morelli dành tình cảm tốt đẹp, tình yêu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Trong năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đạt kết quả hợp tác tích cực trong nhiều lĩnh vực. Peru là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Mỹ La tinh; hai bên cũng chân thành chia sẻ tầm nhìn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước đánh giá cao Peru đã hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Peru và mong muốn hai nước nỗ lực hơn nữa để nâng cao kim ngạch thương mại song phương.



Nhắc lại chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Hoa Kỳ tháng 11/2023, Chủ tịch nước cho biết đã gặp gỡ và trao đổi với Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru năm 2024. Cảm ơn Tổng thống Peru về lời mời tham dự sự kiện APEC 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Việt Nam sẽ phối hợp tích cực, ủng hộ Peru đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà. Việt Nam cảm ơn Peru ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027.



Chủ tịch nước chúc Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới và luôn hướng tới thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Peru./.