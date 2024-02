Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và kiểm tra các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Viettel. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có các đơn vị trực thuộc Viettel tại 63 tỉnh, thành phố và 10 thị trường quốc tế tham dự theo hình thức trực tuyến.

Bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Chủ tịch nước thăm, làm việc, Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, doanh thu của Viettel đạt trên 172 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%; đóng góp gần 39 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Ba năm qua, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu trên 25%. Viettel đã đầu tư ra 10 thị trường tại 3 châu lục, trong đó 7 thị trường đứng vị trí số một về thị phần viễn thông.

Viettel đã xây dựng 2 hạ tầng ở quy mô quốc gia gồm: Thứ nhất là hạ tầng viễn thông siêu băng rộng với 5 đường trục cáp quang nội địa; 3 hướng trục cáp quang quốc tế đi Trung Quốc, Lào, Campuchia trên đất liền; 4 đường cáp quang biển kết nối châu Á, châu Âu và châu Mỹ; gần 100.000 trạm phát sóng trong đó có hơn 55.000 trạm 4G phủ sóng tới 98% dân số Việt Nam. Thứ hai là hạ tầng số với mạng 5G đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố; hạ tầng IoT kết nối vạn vật, 13 trung tâm dữ liệu DC, lớn nhất Việt Nam.

Viettel đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt, Viettel đã xây dựng trợ lý ảo tiếng Việt cho đội ngũ công chức Việt Nam. Năm 2024, Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng trợ lý ảo tiếng Việt cho từng công dân Việt Nam.

Đặc biệt, Viettel là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam; làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng giúp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Viettel đã hoàn thành nghiên cứu, sản xuất hệ sinh thái sản phẩm 5G và thử nghiệm thành công trên mạng lưới, sẵn sàng thương mại hóa vào năm 2024, đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G. Viettel cũng nghiên cứu thành công 2/3 chip set dành cho hạ tầng 5G.

Viettel cũng đã nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành Vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới, phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện tác chiến của Quân đội, một số có tính năng chiến - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hơn so với sản phẩm cùng loại trên thế giới. Các sản phẩm này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Viettel sở hữu 136 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 30 bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ. Các công trình, sáng chế đều do các chuyên gia Việt Nam tự chủ từ nghiên cứu tới chế tạo, không những tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí nghiên cứu sản xuất mà còn đảm bảo bí mật tác chiến, an toàn thông tin, quyết định tới hiệu quả của hệ thống phòng thủ đất nước.

Viettel góp phần hình thành nền công nghiệp an ninh mạng tại Việt Nam, đặt ra sứ mệnh xây dựng không gian mạng lành mạnh để người dân sống an toàn hơn và hiện là nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số một tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nghe một số đơn vị của Viettel tại nước ngoài báo cáo kết quả kinh doanh với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Chủ tịch nước gửi lời động viên, thăm hỏi tới các cán bộ, nhân viên và mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực kinh doanh hiệu quả tại nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển và thương hiệu của Tập đoàn cũng như đất nước.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Tập đoàn Viettel lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Chia sẻ những ấn tượng sau khi tham quan, nghe giới thiệu về các sản phẩm của Viettel cũng như những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thời gian qua, Chủ tịch nước đánh giá: Viettel thực sự là tập đoàn kinh tế chủ lực hàng đầu của đất nước, là hình mẫu của doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, kinh doanh sáng tạo và hiệu quả, tiên phong trong các lĩnh vực nhất là viễn thông, công nghệ thông tin và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Viettel trở thành thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam và số một Đông Nam Á, số 9 châu Á.

Tập đoàn có vai trò tích cực và là nhân tố giúp bùng nổ viễn thông tại Việt Nam, góp phần phổ cập di động toàn dân và cung cấp dịch vụ internet; góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử của Việt Nam, làm chủ lĩnh vực 5G và đang hướng tới 6G…

Với những thành tích quan trọng đạt được, Chủ tịch nước đánh giá, sau gần 35 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Viettel luôn nêu cao tinh thần, ý chí vươn lên, dám nhận những việc khó và đầy thách thức. "Tập đoàn có thể tự hào nói đến đội ngũ Người lính Viettel, tinh thần Viettel, ý chí Viettel", Chủ tịch nước nhận xét và cho rằng, chính khó khăn, thách thức đã tạo nên Viettel ngày hôm nay. Sau mỗi thành công, Tập đoàn đều nỗ lực và quyết tâm cao hơn.

Tuy nhiên theo Chủ tịch nước, "người khổng lồ" có cái khó của "người khổng lồ", đó là phải giữ vững được vị trí là Tập đoàn hàng đầu và tiếp tục phát triển. Chủ tịch nước mong muốn, Viettel phải luôn giữ vai trò là tập đoàn kinh tế chủ lực hàng đầu của đất nước; phải trở thành mô hình kiểu mẫu của doanh nghiệp nhà nước.

"Chúng ta phải giữ vững khí thế tiến công, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tinh thần quán triệt sâu sắc quan điểm kinh tế kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh", Chủ tịch nước nói.

Lưu ý bên cạnh nhiệm vụ làm kinh tế, Chủ tịch nước đề nghị Viettel chú trọng việc đóng góp vào hoạt động đối ngoại của đất nước. Với vai trò nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, Tập đoàn cần tập trung nghiên cứu sản xuất các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao phù hợp với đối tượng tác chiến và bối cảnh công nghệ cao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Tập đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong kiến tạo Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số; nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông; phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng, tác chiến mạng mà trọng tâm là bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật an toàn xã hội, trong đó có vấn đề giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài về viễn thông cũng như cung cấp các dịch vụ xuất khẩu ra thế giới, góp phần quảng bá đất nước con người Việt Nam năng động sáng tạo, có khoa học công nghệ tiên tiến trên một số lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả cao, đồng thời gắn với trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Vui mừng nhận thấy nguồn nhân lực tuổi trẻ, năng động hiệu quả, có trình độ cao của Viettel hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân lực có trí tuệ, bản lĩnh, có khả năng nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ trong mọi tình huống, đóng góp cho Viettel và đất nước.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Tập đoàn quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, các tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; người chỉ huy gương mẫu để cán bộ chiến sĩ noi theo; tập thể cấp ủy, lãnh đạo là chỗ dựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.