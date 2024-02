Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà, chúc mừng êkip của hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ vừa thực hiện thành công liên tiếp 2 ca thông tim can thiệp bào thai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi sản phụ của trường hợp thông tim can thiệp bào thai đầu tiên thành công. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Nhi đồng 1 có mục tiêu phát triển nhi khoa chuyên sâu với 5 mũi nhọn ưu tiên là: Sơ sinh, Hồi sức Cấp cứu, Phẫu thuật can thiệp, Tim mạch trẻ em và Bệnh lý nhiễm trùng. Bệnh viện hiện có 1.768 cán bộ, nhân viên; khám chữa bệnh, điều trị cho tất cả bệnh lý trẻ em từ 16 tuổi trở xuống. Với quy mô 1500 giường bệnh một ngày, cao điểm Bệnh viện có khoảng 5000 bệnh nhân đến khám, điều trị. Với rất nhiều nỗ lực và phấn đấu, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong chỉ còn ở mức 0,3%.



Năm 2005, Bệnh viện thành lập khu chuyên sâu sơ sinh đầu tiên với các kỹ thuật hồi sức sơ sinh mới như thở máy rung tần số cao (HFO), thở máy khí NO, làm lạnh toàn thân điều trị bệnh lý não do thiếu ôxy, phẫu thuật dị tật bẩm sinh. Bệnh viện có Khu Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc quy mô 70 giường với nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại được áp dụng, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, góp phần giảm đáng kể tỉ lệ tử vong trẻ em.

Bệnh viện đẩy mạnh phát triển phẫu thuật nội soi, mở rộng thực hiện phẫu thuật lồng ngực, ngoại thần kinh, niệu khoa, răng hàm mặt. Bệnh viện còn phát triển kỹ thuật Real-time PCR phân lập virus EV71 góp phần giảm tỉ lệ chẩn đoán viêm não không rõ tác nhân từ 70% xuống còn 30%. Bệnh viện tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp bệnh nhân nghèo, hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện và mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác quản lý.



Đáng chú ý, mới đây, ê kíp thông tim can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cùng ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ can thiệp thành công “thông tim trong bụng mẹ” một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ca thông tim can thiệp bào thai này thực sự là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Trên thế giới, chỉ một số nơi như Brazil, Ba Lan... thực hiện thành công kỹ thuật này. Các nước trong khu vực, đạt nhiều thành tựu y khoa như Singapore, Thái Lan... đều chưa triển khai thông tim bào thai.



Trong suốt quá trình phát triển, Bệnh viện luôn định hướng 3 đặc trưng: Đại chúng, Khoa học và Nhân văn. Trên cơ sở khoa học trong chuyên môn, khoa học trong quản lý, đảm bảo công bằng y tế, chăm lo cho bệnh nhân nghèo, xây dựng môi trường thân thiện, gắn hỗ trợ tuyến trước, hướng về cộng đồng, Bệnh viện vừa phát triển các mũi nhọn chuyên sâu vừa thực hiện y học hướng về cộng đồng tạo nền tảng cho xây dựng và phát triển liên tục.



Vui mừng đến thăm các y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chứng kiến những thành tựu đặc biệt trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bệnh viện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao và cho rằng, kết quả này có được là nhờ định hướng đúng đắn của Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ hướng đến mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm y tế nhi khoa chất lượng cao top 5 khu vực Đông Nam Á.



Chủ tịch nước đánh giá cao tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn đoàn kết, bản lĩnh, tự tin vào chuyên môn, có tấm lòng yêu thương bệnh nhân, dám nghĩ, dám làm vì sức khỏe người dân, làm nên những thành tựu rất đáng tự hào.



Chủ tịch nước cho rằng, là Bệnh viện hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở y tế chuyên khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam, trong điều kiện mô hình bệnh tật của bệnh nhi diễn biến thay đổi nhanh, nhiều loại bệnh tật mới, các y, bác sỹ Bệnh viện đã tích cực nghiên cứu, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe phù hợp cho các bệnh nhân.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Bệnh viện giảm tỷ lệ tử vong nếu năm 2005 ở mức khoảng 1,4%, đến năm 2023 chỉ còn 0,3%. Đặc biệt, Bệnh viện có những bước tiến rõ rệt được cộng đồng y tế thế giới và Việt Nam công nhận, điển hình là các ca can thiệp tim bào thai đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là biểu hiện của tinh thần dám nghĩ, dám làm vì sinh mệnh, vì sức khỏe của các bệnh nhân. Đây là tập thể của những trái tim cùng nhịp đập, một tấm lòng dũng cảm, một bản lĩnh phi thường của các y, bác sỹ.



Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh các con số thống kê, thành công của Bệnh viện Nhi đồng 1 còn thể hiện bản lĩnh, dám nghĩ dám làm trên cơ sở sự tự tin ở chuyên môn của các y, bác sỹ, là khao khát cống hiến vì sức khỏe của các em, của các cháu mang đến niềm vui, hạnh phúc của nhiều gia đình và xã hội. Đó là những điều mà các báo cáo thống kê không thể nói hết.



Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghề y là nghề cao quý vì bảo vệ sức khỏe, mang lại sự sống cho con người, mang lại cho xã hội nguồn cảm xúc tích cực, mang đến cho các gia đình niềm vui và hạnh phúc nhưng nghề y cũng là nghề gian khó, đòi hỏi nỗ lực học tập và vươn lên không ngừng. Chủ tịch nước mong muốn các y, bác sỹ, nhân viên y tế luôn giữ trong lòng khao khát, tình yêu mãnh liệt với nghề nghiệp đề tiếp tục phấn đấu, làm nghề.



Chủ tịch nước cho rằng, ngành Y khác với nhiều ngành khác, giỏi về chuyên môn là quan trọng nhưng chưa đủ mà còn đòi hỏi đến tinh thần cảm thông, chia sẻ như một người thân của bệnh nhân. Điều mà người bác sỹ mang lại cho bệnh nhân, bên cạnh sự hiểu biết về chuyên môn còn có sự chia sẻ, cảm thông.



Chủ tịch nước mong muốn các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 phát huy tối đa những thành tựu đạt được thời gian qua; đồng thời nỗ lực phấn đấu, tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới bởi thành tựu bao giờ cũng đặt ra thách thức mới để vượt qua, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. Cùng với đó là tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế ở khu vực và thế giới với niềm tự hào rằng các y, bác sỹ Việt Nam có thể tự tin chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng y khoa quốc tế. Nỗ lực hơn nữa trong cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bệnh viện, để xây dựng bệnh viện thông minh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, áp dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý và chữa trị.

Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành quan tâm, nâng cao đời sống của các y, bác sỹ, nhân viên y tế; không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế; chú trọng đến việc tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sỹ kế cận nhất là cử các bác sỹ trẻ đi học tập kinh nghiệm y tế ở các nước có nền y học phát triển để phát huy thành tích, truyền thống của Bệnh viện trong tương lai.



Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới trong giải quyết những ca bệnh khó; qua đó góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng của bệnh viện tuyến dưới./.