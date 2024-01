Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết quân và dân xã đảo Thổ Châu

Cùng tham gia đoàn công tác với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.



Cách đất liền hơn 200km, Thổ Châu là xã đảo biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển, tiền đồn trọng yếu trong thế trận phòng thủ biển, đảo phía Tây Nam. Xã đảo hiện có gần 2.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản và góp phần cùng các lực lượng trên đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các sĩ quan chỉ huy Trung đoàn 152, Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Trung đoàn 152, Quân khu 9. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 152, Quân khu 9 (tiền thân là đơn vị đảo Thổ Châu, Quân chủng Hải quân). Với đặc thù là đơn vị đóng quân trên địa bàn biển, đảo, những năm qua, Trung đoàn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân xã đảo Thổ Châu phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.



Báo cáo với Chủ tịch nước, chỉ huy Trung đoàn 152 cho biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn luôn đoàn kết quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng dẫn của cấp trên; đồng thời duy trì, đảm bảo tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.



Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn và nhân dân trên xã đảo Thổ Châu đón Tết Giáp Thìn an toàn, vui tươi, đạt nhiều thành tựu trong năm mới 2024.



Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, an ninh mà Trung đoàn đã đạt được trong năm vừa qua với sự hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ của nhân dân và các lực lượng của tỉnh Kiên Giang cũng như trên xã đảo Thổ Châu; giữ vững vùng trời, vùng biển trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.



Đáng chú ý, Trung đoàn gìn giữ, phát huy tốt mối quan hệ gắn kết thân thiết máu thịt với nhân dân trên đảo; làm đẹp và sâu sắc hơn tình cảm quân dân “như cá với nước”, mang tới động lực sức mạnh và động viên bà con an tâm phát triển kinh tế; phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã góp sức xây dựng hệ thống chính trị xã đảo vững mạnh. Đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, năm nay cao hơn mọi năm.



Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của xã đảo tiền tiêu Thổ Châu, với vị trí có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của đơn vị là giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển vùng đảo Thổ Châu; giữ vững sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Không ngừng nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ.



Chủ tịch nước căn dặn cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 152 phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, chăm lo cho nhân dân với tinh thần: “Việc gì làm được thì hết sức làm” để phục vụ nhân dân, nhất là làm tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ngư dân khi xảy ra sự cố.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu.



Theo báo cáo của đơn vị, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu đã thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tuyên truyền xử lý khai thác hải sản bất hợp pháp; tham mưu triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo. Đơn vị cũng tổ chức tốt mô hình ngư dân không tham gia đánh bắt hải sản trái phép, ngư dân bảo vệ môi trường. Dịp này, đơn vị duy trì chế độ tuần tra, canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn.



Tặng quà, động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu, ghi sổ vàng truyền thống của đơn vị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích mà đơn vị đã đạt được, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Chủ tịch nước tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



* Chủ tịch nước thăm, tặng quà chúc Tết bà con nhân dân trên xã đảo Thổ Châu.



Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân xã đảo Thổ Châu luôn đoàn kết một lòng, tranh thủ tiềm năng thế mạnh sẵn có để phát triển kinh tế với lĩnh vực nòng cốt là đánh bắt, chế biến hải sản. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp làm mới các tuyến đường, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trên đảo.



Tuy nhiên, người dân xã đảo Thổ Châu cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt; hàng hóa tiêu dùng giá cả cao do chủ yếu phải nhập từ đất liền, đi lại khó khăn. Năm ngày mới có một chuyến tàu ra đảo, gây khó khăn trong công tác hỗ trợ trong điều kiện thiên tai, bão lũ.



Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đảo Thổ Châu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả quan trọng của xã trên tất cả lĩnh vực. Kinh tế - xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn dưới 1%.



Biểu dương tinh thần đoàn kết, giải quyết tốt những yêu cầu phát sinh của người dân trong đời sống hàng ngày, Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã đảo Thổ Châu giải quyết tốt các vấn đề đất ở, nhà ở cho người dân; đảm bảo các công trình phục vụ đánh bắt trên biển, điều kiện tránh trú bão của bà con. Tổ chức quy hoạch lại xã đảo với các mục đích sử dụng đất phù hợp để sao cho mỗi người dân, mỗi gia đình ra đảo đều được an cư; phấn đấu để xã đảo không còn hộ nghèo.



Nhấn mạnh đến yếu tố địa lý đặc thù của xã đảo với tỷ lệ rừng bao phủ lớn, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền, bà con nhân dân địa phương bên cạnh phát triển kinh tế, cần hết sức chú trọng bảo vệ, quản lý môi trường sinh thái và tài nguyên.



Lưu ý cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc học hành của các cháu, bởi trên địa bàn xã hiện chưa có trường cấp 3, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc tính toán để hỗ trợ về vấn đề này. Ngoài ra, cần nghiên cứu, sớm triển khai mô hình y tế quân dân y kết hợp, chăm lo tốt hơn sức khỏe cho bà con.



Trước mắt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng căn dặn chính quyền xã thực hiện tốt việc chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tinh thần: Nhà nào cũng phải có Tết; phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn, không để ai bị bỏ lại ở phía sau.



Cũng trong sáng 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền Thổ Châu để tưởng nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do cho đất nước và hơn 500 người dân vô tội bị Khmer Đỏ sát hại trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đảo năm 1975./.