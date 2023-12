Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí Thư, Chủ Tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Phu nhân Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; tin tưởng tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2022), chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp, hiệu quả và bền vững.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân thiết, thắm tình đồng chí, anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.



Hai nhà lãnh đạo cùng chúc mừng những thành tựu to lớn mỗi Đảng, mỗi nước giành được trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt – Trung được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ tiền bối hai nước dày công vun đắp đã vượt qua những thăng trầm của lịch sử, như vàng đã được thử lửa, như sức kiên trì đã được tôi luyện qua các gian truân. Mối quan hệ này đã trở thành tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc, cần được các thế hệ ngày nay và mai sau kế thừa, gìn giữ và không ngừng phát huy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc anh em trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam có vị trí đặc biệt, là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.



Hai Nhà Lãnh đạo khẳng định kết quả cuộc hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; định vị mới của quan hệ Việt - Trung và 6 trụ cột hợp tác được hai Tổng Bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng, mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả; tăng cường kết nối giao thông; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Việt - Trung, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ “quen nhau, hiểu nhau, thân nhau”, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN