Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các ” Dũng sĩ nghìn việc tốt” tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

"Nghìn việc tốt" là phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam, được phát động tại trường cấp II Liên Sơn (nay là Trường Trung học cơ sở Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào “Nghìn việc tốt” từ trường Tam Sơn đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của thiếu nhi Việt Nam, thắp sáng lên không khí hăng hái thi đua học tập, lao động, rèn luyện, bồi đắp tình thương yêu, nhân ái, làm nhiều việc tốt, việc có ích; khẳng định vai trò của thiếu nhi “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, xây dựng Đội vững mạnh.



Kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" với chủ đề “Măng non làm việc tốt - Đất nước mãi nở hoa” một lần nữa khẳng định ý nghĩa của những việc tốt các em thiếu nhi đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các hoạt động được phát động và triển khai ở cấp trung ương và cấp cơ sở nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của phong trào; qua đó đã tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi cả nước cùng tham gia làm nghìn việc tốt thông qua những việc làm gần gũi, thực tế hằng ngày của các em.



Trong 6 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi cả nước vừa qua, đã có 66.484 hoạt động hưởng ứng triển khai; 56 công trình tiêu biểu cấp tỉnh; có 27.931 cá nhân và 4.208 tập thể đội, liên đội được tuyên dương; 56.974 tin, bài viết chia sẻ thông tin về các hoạt động. Đến thời điểm này, tính riêng ứng dụng “Em làm việc tốt” đã có sự tham gia của gần 1,5 triệu thiếu nhi với hơn 36 triệu việc làm tốt của thiếu nhi cả nước. Những con số ấn tượng trên đã thể hiện được sức sống của phong trào, tô thắm thêm vườn hoa “Nghìn việc tốt” của các em thiếu nhi cả nước.



Chức mừng 1000 "Dũng sỹ Nghìn việc tốt" được tuyên dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, 60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt” đã thực sự là môi trường tốt để các em phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, trở thành những công dân tốt của đất nước. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương thiếu nhi có thành tích xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho 263 ”Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu đại diện cho 1000 ”Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

263 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho 1000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp toàn quốc được tuyên dương hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong rừng hoa nghìn việc tốt rực rỡ sắc màu, khắc họa hình ảnh thiếu nhi Việt Nam trong thời đại mới, có đạo đức tốt, giàu tình yêu thương, sẻ chia, có ý thức, trách nhiệm cao với gia đình và xã hội.



Chủ tịch nước nhấn mạnh “Nghìn việc tốt” là phong trào có sức sống mãnh liệt, lâu dài, có ý nghĩa và giá trị to lớn vì có nội dung rất gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi, dễ thực hiện, thực hiện được thường xuyên, dễ thấy kết quả, được biểu dương, khen thưởng kịp thời, trở thành nếp nghĩ, thói quen, là cơ sở quan trọng để hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi con người.



"Phong trào “Nghìn việc tốt” không chỉ góp phần bồi dưỡng, hình thành cho thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp của người công dân xã hội chủ nghĩa, mà còn chứa đựng những giá trị xã hội to lớn, nền tảng để hình thành, lan toả những việc làm tốt, những hành động đẹp, góp phần xây dựng và phát huy nét đẹp văn hoá con người Việt Nam. Thiếu nhi làm được việc tốt thì người lớn càng phải làm được việc tốt, tránh xa việc xấu. Xã hội ta sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu từ trẻ em đến người lớn đều làm nhiều việc tốt", Chủ tịch nước nói.



Để phong trào “Nghìn việc tốt” được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, rút ra bài học hay để đẩy mạnh phong trào “Nghìn việc tốt” trong bối cảnh mới, với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện, môi trường để thiếu nhi làm được nhiều việc tốt, nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt, việc làm tốt, hành động tốt... Các đoàn thể, ngành Giáo dục và các bậc cha mẹ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, dành những điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và các phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.



Tặng quà 263 “dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu đại diện 1000 Dũng sĩ Nghìn việc tốt toàn quốc về dự chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh, luôn đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, “Tuổi các cháu nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ. Nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to”, thi đua làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy, tiếp tục tiến lên, làm rạng danh đất nước Việt Nam, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương, tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các vị Vua nhà Lý tại Di tích lịch sử *Quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn./.