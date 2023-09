Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Chương trình văn nghệ chào mừng đêm hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao học bổng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, mồ côi do COVID-19 của các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Chương trình được phát trực tuyến và kết nối với 14 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và Kiên Giang.

Đây là năm thứ 11 của hành trình Trung thu cho em, năm thứ 3 của Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một ngày Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và nghĩa tình.

Được tổ chức cao điểm từ ngày 19-29/9, Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã và đang được Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội tổ chức với nhiều hoạt động phong phú với hơn 5 triệu chiếc lồng đèn và phần quà Trung thu trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; các em đang sống trong các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã trao hơn 12.000 chiếc lồng đèn, quà Trung thu tặng thiếu nhi tại 22 tỉnh, thành phố: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Hoà Bình, Hà Nội, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.



Tại tỉnh Bình Phước, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm tinh thần nhân văn sâu sắc cho các em thiếu nhi với chủ đề “Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu” như: tổ chức ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Nam; triển lãm ảnh Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giao lưu ẩm thực; khánh thành, trao tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, công trình phòng máy tính học công nghệ thông tin cho các em thiếu nhi; thi bày mâm cỗ Trung thu; lễ hội lồng đèn; rước đèn, múa lân.



Phát biểu tại Đêm hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới thiếu niên, nhi đồng cả nước lời thăm hỏi thân thương, trìu mến nhất. Chủ tịch nước vui mừng được biết, dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em, các cháu luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt, lễ phép, đoàn kết, yêu thương đùm bọc và chia sẻ với gia đình và xã hội.



Chủ tịch nước mong muốn các em, các cháu luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kết quả đã đạt được và ngày càng có thành tích cao hơn. Chủ tịch nước khẳng định, quan tâm, chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi biết rằng, thời gian qua, nhiều tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đã đồng hành, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa để chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.



Chủ tịch nước hoan nghênh Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là vào dịp Trung thu với nhiều chủ đề, tại các vùng miền khác nhau, góp phần mang đến cho các em, các cháu cơ hội “cùng vui chơi, cùng nhau rước đèn ông sao, cùng nghe kể lại sự tích chị Hằng, chú Cuội”.



Chủ tịch nước mong Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội cùng tiếp tục chung tay để “năm nào các cháu thiếu niên, nhi đồng cũng được vui chơi, sáng tạo, chia sẻ niềm vui”. Các cơ quan trung ương, địa phương phát huy tốt tinh thần chăm sóc, giáo dục bảo vệ thiếu niên nhi đồng, mang đến cho các cháu môi trường học tập lành mạnh, vui chơi giải trí, hoàn thiện nhân cách và phát triển.



Tại Chương trình Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ, 100 em thiếu nhi trong đó 50 em đại diện cho các em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước được nhận một phần quà Trung thu, học bổng 2 triệu đồng của Chủ tịch nước. Cùng đó, mỗi em được nhận học bổng 2 triệu đồng của các cô chú, anh chị Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Hơn 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham dự chương trình cũng được nhận 1 chiếc lồng đèn Trung thu và phần quà trị giá 350 ngàn đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng 2 phòng máy tính bao gồm 40 máy vi tính; Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 1 công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho Trường Tiểu học Tân Xuân C, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trị giá 350 triệu đồng. Tổng số nguồn lực công trình và quà tặng trao tại tỉnh Bình Phước trong dịp này là 1,6 tỷ đồng./.