Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.



Tháng 4 Âm lịch hàng năm, Lễ Phật đản lại được tăng ni, phật tử trang nghiêm tổ chức ở cả trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp để mỗi người con Phật tri ân, hướng về Đức Bổn sư của mình, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội.



* Tới thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Huê Nghiêm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Pháp chủ; chúc Giáo hội cùng toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc.



Nhắc lại tiến trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, Chủ tịch nước nêu rõ, hiện nay Phật giáo là một trong những tôn giáo quan trọng ở Việt Nam, có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Phật giáo luôn là một tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc "Hộ quốc, an dân".



Chủ tịch nước ghi nhận, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt; làm được nhiều việc ích đời, lợi đạo. Đặc biệt, Giáo hội đã vận động tăng, ni, phật tử cả nước sống, làm việc theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của công dân, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và bất hạnh trong cuộc sống. Những hoạt động mang đậm nét nhân văn ấy là sự tiếp nối truyền thống hộ quốc, an dân, “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật", góp phần khơi dậy trách nhiệm, tình cảm tương thân tương ái của toàn xã hội, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thả chim bồ câu cầu cho quốc thái, dân an tại chùa Minh Đạo. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN Chủ tịch nước khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".



Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn rằng, với cương vị lãnh đạo của người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng với Chư tôn giáo phẩm sẽ có một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công; đồng thời hướng dẫn tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới chúc mừng Đại lễ Phật Đản các chức sắc, tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam và có những đánh giá cao về vị trí, vai trò cũng như những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua.



Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại những trang sử hào hùng của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; đồng thời đề cập đến ý nghĩa lớn lao của Ngày Phật đản và cho biết, với tăng ni, phật tử, không có niềm hoan hỷ nào lớn hơn việc đón mừng Ngày Đức Phật đản sanh.



Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ hoan hỉ, vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ngày một phát triển mạnh mẽ, vị thế và uy tín quốc tế ngày một lớn mạnh đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hòa thượng Pháp chủ mong muốn và tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa trong thời gian tới, đem lại đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.



Đề cập đến việc Việt Nam đã tổ chức rất thành công 3 lần Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nhân văn về đất nước, con người Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng, Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, các đại biểu, bạn bè quốc tế đến Việt Nam không chỉ tham dự Vesak, mà còn để tìm hiểu tự do tôn giáo ở Việt Nam và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cũng như các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phong phú tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, Chủ tịch nước ghi nhận, từ khi được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trở thành ngôi nhà chung thống nhất, vững mạnh của Phật giáo Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị chức sắc lãnh đạo khác của Giáo hội đã có nhiều đóng góp tích cực, chung tay cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng trong thời gian qua.



Chức sắc, tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như đông đảo phật tử đã có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Với phương châm hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".



Nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Giáo hội phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, có thêm nhiều thành tựu ích đạo, lợi đời; vận động tăng ni, phật tử chung tay cùng toàn dân đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Minh Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, cùng với Phật giáo trên toàn thế giới, tăng ni, phật tử cả nước đang hân hoan chào đón Đại lễ Phật đản - Vesak với những ước muốn hòa bình và an lạc.



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, có nhiều thành tích tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.



Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ tri ân Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua. Hòa thượng cho biết, từ sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đến nay, các cấp Giáo hội đang tích cực triển khai Nghị quyết của Đại hội, Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7. Đặc biệt, Giáo hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh, từ thiện xã hội với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng/năm. Riêng từ đầu năm đến nay, Giáo hội đã triển khai các hoạt động công tác xã hội với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, MTTQ Việt Nam tại Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Giáo hội đã đăng ký ủng hộ 475 ngôi nhà tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên.

Thông tin về nhiều hoạt động quan trọng của Giáo hội từ nay đến cuối năm 2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Giáo hội sẽ tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản và lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cùng nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng khác; nỗ lực phấn đấu đúng theo phương châm: Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội và chủ đề Đại hội IX của Giáo hội: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.



Nhân dịp này, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời tri ân đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các cấp chính quyền; mong muốn Chủ tịch nước sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung tay xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh./.