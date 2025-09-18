Chủ tịch nước tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú và các Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc, nhấn mạnh Liên hợp quốc luôn là người bạn gắn bó với Việt Nam trên chặng đường phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của các cơ quan Liên hợp quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, đặc biệt trong phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế – xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục thiên tai, gần đây nhất là siêu bão Yagi, cũng như chuyển đổi năng lượng công bằng.

Trao đổi về các trọng tâm phát triển, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng thời, Việt Nam cũng đang nỗ lực tăng cường các công tác trọng tâm về hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thi hành pháp luật, thúc đẩy kinh tế tư nhân, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức Liên hợp quốc hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Việt Nam trên các lĩnh vực này, đặc biệt là về tư vấn chính sách, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực.

Về Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Chủ tịch nước nhấn mạnh Phiên họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt – khi Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả Liên hợp quốc và Việt Nam đều đang nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với các yêu cầu của thời đại.

Chủ tịch nước chia sẻ một số thông điệp chính của Việt Nam tại Phiên thảo luận, trong đó kể “câu chuyện Việt Nam” vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, và kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn cầu.