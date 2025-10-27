Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi. Ảnh: An Đăng - TTXVN

* Tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ quan hệ với Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trên nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công đắp. Chủ tịch nước khẳng định trải qua 70 năm, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đó ngày càng phát triển, toan diện trên tất cả cá lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia và mong muốn dù ở cương vị nào Đại sứ cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân nước, góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Denny Abdi cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và cho biết khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào đầu năm 2021 là thời điểm rất khó khăn giữa đại dịch COVID-19 nhưng cũng chính từ những khó khăn đó càng cảm nhận được rõ hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị tốt đẹp của Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và cùng là thành viên tích cực của ASEAN, Đại sứ Denny Abdi tin tưởng Việt Nam và Indonesia sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết, phát triển hơn nữa.

Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào việc xây dựng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; trước mắt sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025-2030; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trước năm 2028 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia cùng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển khu vực; tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch nước chúc Đại sứ Denny Abdi thành công trên cương vị mới, tiếp tục đóng góp cho nền ngoại giao của Indonesia, cũng như sự phát triển của quan Việt Nam - Indonesia.