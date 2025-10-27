Tin tức
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt
* Tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ quan hệ với Indonesia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trên nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công đắp. Chủ tịch nước khẳng định trải qua 70 năm, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đó ngày càng phát triển, toan diện trên tất cả cá lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh...
Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia và mong muốn dù ở cương vị nào Đại sứ cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân nước, góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Denny Abdi cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và cho biết khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào đầu năm 2021 là thời điểm rất khó khăn giữa đại dịch COVID-19 nhưng cũng chính từ những khó khăn đó càng cảm nhận được rõ hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị tốt đẹp của Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và cùng là thành viên tích cực của ASEAN, Đại sứ Denny Abdi tin tưởng Việt Nam và Indonesia sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết, phát triển hơn nữa.
Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào việc xây dựng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; trước mắt sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025-2030; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trước năm 2028 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia cùng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển khu vực; tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả.
Chủ tịch nước chúc Đại sứ Denny Abdi thành công trên cương vị mới, tiếp tục đóng góp cho nền ngoại giao của Indonesia, cũng như sự phát triển của quan Việt Nam - Indonesia.
* Chúc mừng Đại sứ Singapore Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.
Chủ tịch nước đánh giá cao bước phát triển tin cậy, gần gũi giữa hai nước trong quan hệ chính trị; nhấn mạnh hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định và hiện đạt gần 9 tỷ USD; hợp tác giữa hai nước đã có bước tiến đột phá trong khuôn khổ đối tác Kinh tế Xanh – Kinh tế Số. Singapore là nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, đặc biệt mạng lưới khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), biểu tượng hợp tác kinh tế thành công.
Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore, một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 – 2030.
Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, đưa quốc phòng - an ninh; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hoá, giáo dục, nhất là phát triển nguồn nhân lực; giữ vững, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật phát quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, cùng nhau duy trì khu vực ASEAN hoà bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.
Chủ tịch nước mong rằng, với những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào Đại sứ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Singapore trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, khẳng định Singapore luôn ngưỡng mộ tinh thần kiên cường và đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
Chúc mừng Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới với những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) ngày càng được nâng cao, Đại sứ Singapore đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ông cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động và uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.
Nhất trí với những đánh giá về quan hệ song phương của Chủ tịch nước, Đại sứ bày tỏ tin tưởng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 – 2030 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn.
Đại sứ Jaya Ratnam khẳng định, lòng tin chính trị giữa lãnh đạo hai nước là nền tảng quan trọng giúp quan hệ song phương ngày càng gắn bó, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, thịnh vượng chung của ASEAN./.