Chủ tịch nước: Tích cực phát hiện, điều tra, làm rõ sai phạm trong thực hiện chính sách đối với người có công

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đặc biệt, dự Hội nghị có 461 đại biểu đại diện cho hàng vạn thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã, đang công tác trong Công an nhân dân qua các thời kỳ. Trong số đó có 101 thương binh, 118 thân nhân liệt sĩ, 23 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 3 đồng chí vừa là thương binh vừa là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 2 đồng chí vừa là thương binh vừa là thân nhân liệt sĩ; 3 cán bộ tiền khởi nghĩa và 173 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.



Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đã có 14.818 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh và 5.502 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương, cống hiến một phần máu thịt vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chỉ tính từ thời kỳ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã có 326 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh và 1.435 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bị thương, được công nhận là thương binh.

Trong giai đoạn từ 2017 - 2022, Bộ Công an đã lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với 15 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 42 liệt sĩ; Cục Tổ chức cán bộ quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh đối với 182 đồng chí; chứng nhận bệnh binh đối với 12 đồng chí. Từ năm 2017 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng suốt đời 320 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 91 sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 37.052 lượt thăm hỏi, tặng quà người có công. gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn 27 tỷ đồng…



Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới các cán bộ Công an lão thành, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn, đáp nghĩa cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.



Chủ tịch nước nêu rõ, tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của những người con đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ, thương binh, người có công với nước, các chiến sĩ đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Công an đã có nhiều việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, dành nguồn nhân lực, kinh phí lớn để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bộ Công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trong toàn quốc.



Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những cố gắng lớn lao của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân, đã chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước. Với ý chí vượt khó, vượt lên trên những khó khăn riêng, tiếp tục mang sức lực, trí tuệ để xây dựng cuộc sống gia đình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Nhiều đồng chí đã lập chiến công, thành tích xuất sắc, trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...



“Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.



Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những đóng góp rất có ý nghĩa của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.



Nhấn mạnh đạo lý truyền thống tốt đẹp nghìn đời của dân tộc Việt Nam, “Uống nước nhớ nguồn ”; “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Chủ tịch nước mong muốn, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; biến nhận thức thành hành động thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân, coi là trách nhiệm, tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim!



Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp, xác minh thông tin phục vụ xác nhận, công nhận người có công với cách mạng, xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời tích cực phát hiện, điều tra, làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chính sách người có công với cách mạng để bảo vệ quyền lợi của người có công, đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả của chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm đối với người có công và con em các gia đình thương binh, liệt sĩ; giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất và tinh thần, trước hết là đối với những gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng trước đây, phấn đấu để các gia đình có công với cách mạng đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.



Chủ tịch nước tin tưởng rằng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có các đại biểu dự cuộc gặp mặt hôm nay, luôn là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng và bản lĩnh chính trị, ngày càng đóng góp thêm nhiều chiến công, thành tích hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.