Chủ tịch nước: Phát triển Hóc Môn - Củ Chi để giải bài toán mở rộng không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch phát triển hai huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương.



Trước đó, để đảm bảo chu đáo, hiệu quả cho sự kiện này, giữa tháng 3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp làm việc với Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, địa phương liên quan của thành phố và chỉ đạo một số công việc cụ thể, phục vụ Hội nghị.



Việc mời gọi đầu tư vào hai huyện trên nhằm khai phá tiềm năng khu vực Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu đô thị sinh thái, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu định hướng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn và Củ Chi; giới thiệu quy hoạch giao thông thành phố; đồng thời, giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn hai huyện.



Các dự án được hai huyện mời gọi đầu tư dịp này tập trung vào các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông - kỹ thuật; chỉnh trang đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và giáo dục - văn hóa - thể thao; trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông - kỹ thuật có số lượng dự án mời gọi lớn nhất.



* Mở rộng không gian sinh tồn, phát triển đô thị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai huyện Hóc Môn và Củ Chi là hai vùng đất cách mạng, hy sinh, mất mát rất lớn để, đóng vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Do đó, chúng ta cần có trách nhiệm với lịch sử, hỗ trợ nâng cao đời sống người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn này.



Chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế của hai địa phương này, nhất là địa thế chiến lược, có khả năng kết nối đường thủy và hướng ra sông Sài Gòn, Chủ tịch nước nhắc lại câu nói: “Hóc Môn và Củ Chi như con rồng đang ngủ bên cạnh phần còn lại phát triển rất sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh” - Thành phố năng động, đóng góp 1/3 ngân sách của đất nước. Vậy nhưng hai huyện Hóc Môn và Củ chi phát triển còn ở mức thấp, cần được ưu tiên đầu tư. Việc tăng cường đầu tư vào hai huyện này, theo Chủ tịch nước sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh giải được bài toán mở rộng không gian phát triển một cách cân bằng, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển đặc biệt là về kinh tế đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao…thu hút tốt nhất các nguồn lực tri thức, con người; nhanh chóng giải tỏa áp lực về hạ tầng; các thách thức ngày càng nghiêm trọng về nhà ở, công ăn việc làm và an ninh đô thị…



Cần “mở rộng không gian sinh tồn, phát triển đô thị khi chiếc áo hiện hữu của Thành phố đã trở nên quá chật chội đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh: Đây không phải là chương trình làm một lần, kết thúc trong 1 ngày. Với tư cách là đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, các Đại biểu cam kết giám sát các dự án đầu tư vào hai huyện và báo cáo cử tri. Do vậy, mọi lời nói, cam kết tại hội nghị phải đi đôi với việc làm thực chất, người thực việc thực.



* Không phải là mâm cỗ mới cho đầu tư bất động sản



Vui mừng kết quả các cam kết đầu tư vào hai huyện tại Hội nghị lên đến gần 17 tỷ USD; trong đó có gần 500 triệu USD được cấp phép lần này, còn lại là các bản ghi nhớ với các nhà đầu tư tên tuổi, Chủ tịch nước nhận xét, các dự án không chỉ đầu tư trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp, du lịch, dịch vụ mà còn cả trong sinh thái, môi trường, xử lý rác, nhà ở xã hội. Đó là sự quan tâm đồng bộ.



Chủ tịch nước lưu ý, các cam kết đầu tư lần này phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Đối với các quy hoạch lỗi thời, phải được xem xét bởi các chuyên gia, nhà chuyên môn, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với chiến lược phát triển của Thành phố và hai huyện. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị “làm thật chặt” quy hoạch phát triển của Hóc Môn và Củ Chi không để “tắc đường” trong khi “thời gian không chờ đợi ai”.



Đề cập đến hướng phát triển bền vững, lâu dài ở Hóc Môn và Củ Chi, Chủ tịch nước nêu rõ: “Nguyên tắc xuyên suốt của các dự án phát triển Hóc Môn và Củ Chi là phải đặt lợi ích của người dân vào vị trí trung tâm. Đó là một đô thị sinh thái thông minh, bền vững. Hóc Môn - Củ Chi là hai đơn vị hành chính nhưng phải luôn đi cùng nhau không phải là mâm cỗ mới, dành cho các nhà đầu tư bất động sản tận dụng cơ hội từ các cơn sốt giá nhà ở Thành phố.



Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, hai huyện Hóc Môn, Củ Chi phối hợp với các bộ, ngành địa phương liên quan giải quyết các nút thắt về giao thông tại hai huyện cả về đường bộ, đường cao tốc, đường thủy và cả đường sắt tốc độ cao. Cùng với đó là tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp tư nhân; giảm thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử; tái đào tạo và sử dụng lao động chất lượng cao.



Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch nước đề nghị “phải thực hiện đúng cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, khẳng định uy tín, nói đi đôi với làm; sau các ký kết cam kết đầu tư hôm nay phải sớm triển khai nhanh kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư, tuân thủ pháp luận, nói không với tiêu cực, tham nhũng”. Đầu tư vào Hóc Môn và Củ Chi – hai địa phương có ý nghĩa đặc biệt - cần đề cao ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng.



Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp, nhất là hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đề cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường thỏa đáng cho người dân, hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên tạo việc làm và sinh kế tại chỗ; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.



Chủ tịch nước tin tưởng, qua Hội nghị này, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, chọn Hóc Môn và Củ Chi như một điểm đến mới hấp dẫn trên bản đồ danh mục dự án đầu tư của mình. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai huyện Hóc Môn, Củ Chi – tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.



Tại hội nghị, trên 1000 ngôi nhà đã được các doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ cho hai huyện, mỗi huyện 500 căn. Đáng chú ý, Tập đoàn Sovico và HDBank đã trao tặng 280 căn nhà tình nghĩa - tình thương, 10.000 thẻ bảo hiểm y tế, 1.000 suất học bổng và xây dựng hai trường mẫu giáo cho địa phương. Các đóng góp của Sovico, HDBank góp phần cùng hai huyện Hóc Môn và Củ Chi phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực khắc phục những khó khăn, phát triển kinh tế xã hội; đồng thời hướng tới mô hình đô thị sinh thái thông minh hiện đại, văn hóa, sáng tạo, nghĩa tình trong tương lai gần./.