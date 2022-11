Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người New Zealand trong chuyến thăm chính thức New Zealand tháng 3/2018 trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng New Zealand đang phục hồi tích cực sau đại dịch, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ vaccine và tài chính cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng năm 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2020; khẳng định New Zealand luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, một Đối tác Chiến lược của New Zealand trong ASEAN và khu vực.

Đánh giá cao về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Jacinda Ardern quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, quan tâm của mỗi bên, nhất là trao đổi đoàn và triển khai các cơ chế song phương, đẩy mạnh triển khai Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, sớm mở lại đường bay thẳng theo mùa, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nông sản để xuất khẩu...

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan Đối tác Chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng một số loại hoa quả để tiếp cận thị trường quốc tế. Thủ tướng New Zealand đánh giá giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ hai nước, cho biết từ quốc gia đứng thứ 7 về số lượng sinh viên sang du học tại New Zealand năm 2018, hiện nay Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4; nhất trí thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải, coi đây là yếu tố quyết định đối với phát triển du lịch và giao thương; nhất trí bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại số, kinh tế số…

Trao đổi về các các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh cùng là quốc gia yêu chuộng hòa bình, New Zealand đề cao việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở đối thoại, các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và có nhiều cam kết./.