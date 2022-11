Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số tập đoàn hàng đầu Thái Lan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG Roongrote Rangsiyopash. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn SCG - Tập đoàn đang tham gia đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch nước đánh giá cao SCG trong nỗ lực theo đuổi, quyết tâm triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là Dự án Long Sơn - dự án được coi là trọng điểm trong hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh SCG đã triển khai nhiều hoạt động tại Việt Nam bên cạnh hợp tác thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực an sinh xã hội khác. Mong muốn SCG sẽ thành công hơn nữa trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định phía Việt Nam đã và sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho SCG kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị SCG cần tập trung đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, đời sống của người dân bởi đây là những yêu cầu hàng đầu trong quá trình triển khai dự án; đặc biệt cần chú ý đầu tư công nghệ xử lý chất thải phù hợp; coi nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm ưu tiên hàng đầu.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, ông Roongrote Rangsiyopash cho biết SCG đang nỗ lực mở rộng việc cung cấp một số sản phẩm mới ra thị trường tại Việt Nam. Hiện tập đoàn đang tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan tại Việt Nam về các vấn đề liên quan đến quy trình cung cấp sản phẩm ra thị trường để đảm bảo tiến độ của dự án. Ông Roongrote Rangsiyopash bày tỏ hy vọng, với sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chủ tịch SCG cũng cam kết quá trình hoạt động của Dự án sẽ đảm bảo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và góp phần vào đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại Việt Nam.

* Tiếp ông Vikrom Kromadit, nhà sáng lập kiêm CEO Tập đoàn Amata - doanh nghiệp đang triển khai một số dự án quy mô lớn tại Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng những thành công của Amata tại Việt Nam với nhiều khu công nghiệp hoạt động thành công ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác của Việt Nam; giải quyết nhiều lao động tại Việt Nam.

Đề nghị Amata mở rộng hơn nữa hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương; thúc đẩy các chính quyền địa phương tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng quỹ đất... từ đó tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ người dân bị thu hồi đất đảm bảo lợi ích cho Nhà nước và nhà đầu tư. Việt Nam luôn bảo vệ quyền lợi và song hành với nhà đầu tư; trong đó có Amata.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ông Vikrom Kromadit cho biết Tập đoàn Amata đã đến đầu tư tại Việt Nam từ hơn 25 năm qua và đạt được một số thành tựu quan trọng qua các chương trình, dự án triển khai tại các địa phương như: Long Bình, Long Thành, Quảng Trị, Hạ Long. Thời gian tới, Amata sẽ triển khai một số dự án trong lĩnh vực thành phố thông minh tại Việt Nam. Ông Vikrom Kromadit bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn Amata cũng mong muốn Việt Nam hoàn thiện chính sách về đất đai, giải quyết được những khó khăn trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà đầu tư.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn CP Dhanim Chearnont. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn CP, ông Dhanim Chearnont, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá CP là một thương hiệu sản phẩm lớn tại thị trường Việt Nam; đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ các sản phẩm từ chăn nuôi; đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm, chăn nuôi của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị CP nâng rộng hơn nữa quy mô sản xuất tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương để phát triển ngành chăn nuôi; nâng cao công nghệ chế biến đầu ra, xuất khẩu; đặc biệt là phải đẩy mạnh chế biến chất lượng cao nhất là các sản phẩm thực phẩm từ gia súc, gia cầm. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh an toàn để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo CP cho biết tập đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cấp quy trình công nghệ, dây chuyền khép kín, từ sản xuất, chế biến các sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Lãnh đạo CP cũng cam kết sẽ luôn đảm bảo tính an toàn, chất lượng các sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Trong tương lai, CP mong muốn tiếp tục mang đến nhiều hơn nữa những dây chuyền công nghệ hiện đại nhất đến Việt Nam; mang lại giá trị cao hơn cho người dân Việt Nam và góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam./.