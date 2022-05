Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự hiện diện của Ngài Tan Chuan Jin tại SEA Games 31 là sự khích lệ to lớn đối với nước chủ nhà Việt Nam và là sự động viên mạnh mẽ đối với đoàn thể thao Singapore, góp phần quan trọng vào thành công chung của SEA Games 31.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Singapore; đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm và làm việc nhiều nơi tại Việt Nam trong chuyến thăm.

Đánh giá, tăng trưởng thương mại giữa hai nước rất tích cực, ngày càng nhiều dự án của Singapore đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, VSIP được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế của Việt Nam và Singapore. Chủ tịch nước mong muốn có nhiều hơn nữa các dự án hợp tác của Singapre vào Việt Nam; đồng thời cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, bởi đây là nền móng vững chắc nhất trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây ngay trong bối cảnh COVID-19. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước. Năm 2023 sẽ là năm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Singapore cho biết sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm và đặc biệt, Thủ tướng Singapre mong muốn tới thăm Việt Nam vào dịp này.

Chủ tịch Quốc hội Singapore cũng bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức kỳ SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam; đồng thời vui mừng chứng kiến các vận động viên các nước đã nỗ lực hết mình trong thi đấu. Chủ tịch Tan Chuan Jin cho rằng, ngoài việc chung tay giải quyết những thách thức trong khu vực Đông Nam Á, việc tổ chức thể thao đã giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân các nước.

Thông báo với Chủ tịch nước về Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước, Chủ tịch quốc hội Singapore cho biết, đây là cơ sở quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của hai nước.

Tán thanh với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả hành pháp, tư pháp, lập pháp giữa hai nước đều được chú trọng và tăng cường hợp tác. Ngoài văn hóa, giáo dục, du lịch thì an ninh, quốc phòng cũng là những nội dung hợp tác vững chắc giữa Việt Nam và Singapore.

Mong muốn hai nước duy trì quan điểm chung của ASEAN trên các diễn đàn quốc tế về tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Singapore cùng Quốc hội Việt Nam duy trì quan điểm này của ASEAN tại các diễn đàn AIPA, IPU, APPF và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương khác./.