Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chào mừng bà Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Mozambique thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội và quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Mozambique lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 với số phiếu cao; tin tưởng Mozambique sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Trong khó khăn to lớn toàn cầu do đại dịch COVID-19, nhưng Mozambique vẫn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch bệnh và hướng tới xây dựng quốc gia phồn vinh, khẳng định vai trò và vị thế quốc tế quan trọng của Mozambique ở khu vực châu Phi.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết rất ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Mozambique khẳng định quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà cũng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ trong trong thời gian dịch bệnh và đã ủng hộ Mozambique trong việc bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và mong tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam để thực hiện tốt vai trò này.

Chia sẻ việc đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Quốc hội, thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam…, Chủ tịch Quốc hội Mozambique cho rằng qua những cuộc trao đổi với các bên, đó là những điều kiện cho việc hợp tác giữa các bộ, ban, ngành của hai nước về những lĩnh vực này. Bà cũng rất vui khi Việt Nam đã tăng số lượng học bổng cho các sinh viên Mozambique và ủng hộ Mozambique trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Bà cho biết Mozambique sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Bà Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và coi Mozambique là một trong những đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi. Vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị ở kênh đảng và nhà nước phát triển rất tốt đẹp, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả hội đàm trực tuyến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng FRELIMO (Phờ-re-li-mô), Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi; đánh giá cao hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Mozambique với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam.

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và cấp các bộ, ngành, địa phương. Qua Bà Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi thăm Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mozambique kinh nghiệm hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tích cực triển khai các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đề cập Liên doanh viễn thông Movitel tại Mozambique là hình mẫu thành công, minh chứng cho tiềm năng hợp tác to lớn hai nước, Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Lãnh đạo Mozambique tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Movitel hoạt động, không ngừng đổi mới chiến lược, cải tiến chất lượng dịch vụ, phổ cập hơn nữa dịch vụ di động đến vùng nông thôn, vùng xa khó khăn, phục vụ tốt hơn người dân và phát triển kinh tế, xã hội Mozambique.

Hiện kim ngạch song phương mới đạt khoảng 200 triệu USD/năm, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại tương xứng với tiềm năng, quy mô thị trường mỗi bên, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường kết nối. Chủ tịch nước đánh giá cao sự thành công Giai đoạn I Dự án Hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Zambezia, hai bên cần tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2 dự án. Với năng lực xuất khẩu lương thực lớn, đặc biệt là gạo, Việt Nam sẽ hỗ trợ Mozambique về vấn đề bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời sẵn sàng tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục trong các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu cao; mở rộng hợp tác về văn hóa, thể thao như Tuần văn hóa Việt Nam tại Mozambique, Tuần văn hóa Mozambique tại Việt Nam, Ngày văn hóa tại các thành phố lớn và tổ chức các sự kiện văn hóa.

Chủ tịch nước tin tưởng vào sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Mozambique để hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác nghị viện nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa vì lợi ích của người dân, phát triển thịnh vượng thời gian tới./