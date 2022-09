Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: TTXVN

Chào mừng Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp lại Samdech Chủ tịch, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen, Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).



Chủ tịch nước cũng chúc mừng Campuchia tổ chức hết sức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022; cho rằng, đó là minh chứng cho sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia dành cho CPP.



Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia tháng 12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Lãnh đạo cấp cao Campuchia và Samdech Chủ tịch đã dành những tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi, tiếp xúc; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa Samdech Chủ tịch Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tựu hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định, Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin là vị lãnh đạo tiền bối, có đóng góp to lớn vào phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua và bày tỏ mong muốn Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.



Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia, Samdech Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đánh giá cao những thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng nhấn mạnh, Quốc hội Campuchia luôn sát cánh bên Việt Nam với tinh thần đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967- 2022), Chủ tịch quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vun đắp cho sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Samdech Chủ tịch khẳng định nhiều thập kỷ qua quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân.



Nhắc đến thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022 tại Campuchia vừa qua, Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, kết quả này có được là nhờ sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia.

Chúc mừng Việt Nam đang triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển, vai trò và vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.



Nhân dịp này, Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã viện trợ, giúp Campuchia xây dựng Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia tại Phnom Penh; đồng thời khẳng định Đảng và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.



Cảm ơn Samdech Chủ tịch Heng Samrin đã có những đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả to lớn của đất nước Campuchia trên nhiều lĩnh vực cũng như kết quả hợp tác hiệu quả hai nước thời gian qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 vẫn đạt gần 10 tỷ USD, tăng 80% so cùng kỳ. Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Hai bên cũng đã nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài.



Nhân chuyến thăm Việt Nam của Samdech Chủ tịch và Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh.



Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai Quốc hội hai nước phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước. Qua đó gìn giữ và không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng gần gũi, mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời giữa nhân dân hai nước.

* Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 13/9, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.