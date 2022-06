Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Croatia, Sénégal trình Quốc thư

Chào mừng Đại sứ Cộng hòa Croatia, ông Ivan Velimir Starcevic, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Croatia. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Chính phủ Croatia đã viện trợ cho Việt Nam 60 nghìn liều vaccine ngừa COVID-19 để kịp thời phục vụ phòng, chống dịch trong năm 2021, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Croatia bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác lớn nhất của Croatia ở ASEAN. Do đó, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình để nâng tầm quan hệ hai nước. Hiện Croatia là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), do đó, Croatia sẽ thúc đẩy triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Đại sứ cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác về du lịch đang có nhiều tiềm năng.

Đánh giá cao các đề xuất của Đại sứ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao để thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, qua đó làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam và EU. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để Croatia tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.

Cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều hiện chỉ khoảng 100 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy để nâng kim ngạch lên 200 triệu USD trong 5 năm tới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Croatia vào tìm hiểu thị trường và đầu tư tại Việt Nam, nhất là những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, du lịch, xử lý môi trường, chế biến thực phẩm, du lịch, thể thao.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Sénégal (Xê-nê-gan), ông Abdoulaye Barro trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khẳng định Sénégal là đối tác hữu nghị, truyền thống quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Đánh giá cao Sénégal đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội, Chủ tịch nước tin tưởng Sénégal sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên năm 2022 của Liên minh châu Phi (AU). Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ quan trọng của Sénégal đối với đề xuất thiết lập quan hệ chính thức Việt Nam- AU.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam, Đại sứ Abdoulaye Barro khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước nâng lên tầm cao mới. Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ cho rằng, Việt Nam có vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Đại sứ cho biết, Sénégal mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp bởi Việt Nam là nước có nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới. Sénégal sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế, luôn mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và sản phẩm Việt Nam thâm nhập thị trường nước này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao. Hai bên tiếp tục tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại - đầu tư và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường Sénégal và thị trường Tây Phi. Hai bên tích cực phối hợp rà soát, thúc đẩy ký kết một số hiệp định quan trọng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương. Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Sénégal tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Sénégal./.