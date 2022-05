Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia

Chủ tịch nước hoan nghênh Ngài Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sang thăm chính thức Việt Nam và dự SEA Games 31. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới và tăng cường lòng tin giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng và vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển. Hai nước có những biện pháp tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chính trị; triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng, đặc biệt là trao đổi thường xuyên, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên biển giữa lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển hai nước; trao đổi thông tin tình báo, công nghiệp quốc phòng, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đề cập các cơ chế như Đối thoại Chính sách Quốc phòng đã góp phần quan trọng trong trao đổi quan điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác và kịp thời định hướng quan hệ quốc phòng song phương, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương và duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Indonesia, đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu tại khu vực và luôn thúc đẩy quan hệ với Indonesia phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững và lâu dài, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Indonesia phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN. Đặc biệt là vai trò tích cực của Indonesia trong thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar do Lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4/2021. Việt Nam cam kết sẽ ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, mong muốn Indonesia tích cực đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, phát triển, gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải khu vực, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, phù hợp với Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với sự nhất trí cao giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Joko Widodo, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề trên biển, nhất là tạo cơ chế thường xuyên, kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Joko Widodo tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công lễ khai mạc Sea Games 31. Bộ trưởng Prabowo Subianto khẳng định, Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục nhân dân Việt Nam đã nỗ lực giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước, sau chuyến thăm này, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với hải quân và cảnh sát biển Việt Nam để cùng giải quyết các vấn đề trên biển. Bên cạnh đó, Indonesia cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, về phát triển nghề cá và nông nghiệp. Bộ Quốc phòng Indonesia sẵn sàng hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và quân y./.