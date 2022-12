Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và đại sứ, đại biện phái đoàn các nước ASEAN tại Jakarta. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 23/12, phát biểu khi đến thăm trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên tại ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong ngày làm việc cuối năm 2022, trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và Năm mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm qua, dù tình hình quốc tế, khu vực biến động phức tạp, chao đảo khó lường, nhưng một ASEAN đoàn kết đã đứng vững, trưởng thành vượt bậc, ngày càng vững mạnh, uy tín lên cao, vai trò trung tâm và hình ảnh trên trường quốc tế được khẳng định. Đó là thành quả của sự hợp tác, chung tay của từng thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Trước thềm năm mới 2023, là năm Indonesia sẽ là Chủ tịch ASEAN với chủ đề “ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng”, Chủ tịch nước chúc Indonesia thành công với năm Chủ tịch ASEAN 2023 và cùng vui mừng, tự hào về những thành tựu đã đạt được, vững tin tiếp tục con đường đi lên của Cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường, phát triển phồn vinh.

Với cá nhân Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết bản thân mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong cuộc gặp gỡ lần đầu vào năm 2018 ở Singapore, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ông Dato Lim có dịp thăm Việt Nam và tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam-Brunei.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận những đóng góp quý báu khi ông Dato Lim còn là Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei, trong việc hình thành những Hiệp định thương mại quy mô lớn, như TPP, sau này là CTTPP, hay Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng những nỗ lực không ngừng của Tổng thư ký Dato Lim đã góp phần giúp ASEAN phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế rất khó khăn, triển khai thành công nhiều sáng kiến hợp tác đẩy lùi COVID-19, phục hồi hiện nay, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Dato Lim sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN.

Về phần mình, thay mặt các cán bộ Ban Thư ký ASEAN, Tổng thư ký Dato Lim bày tỏ vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - chuyến thăm thứ hai tại Trụ sở Ban thư ký ASEAN sau chuyến thăm năm 2013 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – và cho rằng các chuyến thăm này thể hiện rõ “cam kết mạnh mẽ” của Việt Nam đối với ASEAN.

Tổng thư ký Dato Lim cho biết sau 55 năm thành lập, ASEAN đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như thúc đẩy hợp tác và chủ nghĩa đa phương trong và ngoài khu vực. Nền tảng cho những bước tiến vững chắc của ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng là các văn kiện định hướng quan trọng, đặc biệt là Hiến chương ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 vốn đạt được thông qua những nỗ lực phối hợp và không mệt mỏi của các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có vai trò rất tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam.

Tổng thư ký Dato Lim nhấn mạnh rằng việc Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995 là một dấu mốc lịch sử, tạo ra sự chuyển động và động lực để ASEAN đón nhận các quốc gia Đông Nam Á khác. Trong 27 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện qua những đóng góp nổi bật như Tuyên bố Hà Nội và Kế hoạch Hành động Hà Nội năm 1998. Ngoài ra, gần đây nhất Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” và đây thực sự là một năm đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng Cộng đồng của ASEAN.

Theo Tổng thư ký Dato Lim, cũng trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, thế giới và khu vực phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, tạo ra gánh nặng lớn đối với mọi mặt của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN không chỉ trong việc ứng phó kịp thời với cuộc khủng hoảng COVID-19 mà còn kịp thời thúc đẩy các sáng kiến tập thể khu vực và xuyên trụ cột để ứng phó với đại dịch – một trong những yếu tố chính giúp ASEAN thành công trên con đường phục hồi hậu đại dịch. Các sáng kiến này bao gồm Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF), Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN, Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), và Kho dự trữ vật tư y tế khu vực ASEAN (RRMS).

Tổng thư ký Dato Lim khẳng định rằng trong những năm qua, Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các khía cạnh hợp tác của ASEAN và cam kết của ASEAN với các đối tác. Cùng với các quốc gia thành viên ASEAN khác, Việt Nam đã có đóng góp quý báu trong việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, cũng như trong quyết định nguyên tắc về việc kết nạp Timor Leste làm thành viên. Trong vai trò quốc gia điều phối, Việt Nam đã giúp tăng cường hơn nữa Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc. Ngoài ra, với tư cách là Chủ tịch Nhóm công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) vào năm 2021, Việt Nam đã đóng vai trò hàng đầu như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy Sáng kiến hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Cuối cùng, Tổng thư ký Dato Lim bày tỏ tin tưởng rằng với cam kết hội nhập mạnh mẽ và sự lãnh đạo tận tâm của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của một ASEAN hướng tới tương lai và không để ai bị bỏ lại phía sau./.