Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm các cụ cao tuổi tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới 12 triệu người cao tuổi trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm kính trọng; nhiệt liệt biểu dương người cao tuổi Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khơi gợi lại quyết tâm bảo vệ, xây dựng đất nước của các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào năm 1284 cùng tinh thần hướng ứng “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” năm 1941 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý chí vĩ đại của người cao tuổi Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua từng thời kỳ, người cao tuổi là tấm gương sáng giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho các thế hệ trẻ, là sợi dây bền chặt gắn kết tình làng nghĩa xóm, gìn giữ và phát huy văn hóa, cốt cách Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, nhiều người cao tuổi là gương điển hình làm kinh tế, lao động sản xuất giỏi, tiếp tục phát huy tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy “người cao tuổi là vốn quý, là nguồn lực quan trọng của xã hội, là rường cột của gia đình và cộng đồng” – Chủ tịch nước khẳng định

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn hàng nghìn cụ bà được phong tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; tri ân sự hy sinh anh dũng của nhiều người cao tuổi là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những cống hiến miệt mài của các Anh hùng Lao động. Dù tuổi cao nhưng vẫn luôn phát huy tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh nhiều người cao tuổi là kiều bào dù ở xa Tổ quốc vẫn động viên con cháu, thế hệ trẻ giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt, hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp nguồn lực xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hội Người cao tuổi cả nước với 10 triệu hội viên, trong đó có Hội Người cao tuổi của tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, tổ chức tốt Tháng hành động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào khuyến học, khuyến tài”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Xóa nhà tạm; áo ấm người cao tuổi, trợ giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Đặc biệt, các cấp Hội và người cao tuổi cả nước đã nỗ lực đóng góp phòng, chống đại dịch COVID-19, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ tài chính, nhu yếu phẩm, kiến thức và kinh nghiệm, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch nước nhìn nhận, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người cao tuổi cuộc sống rất khó khăn, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Còn có những cụ không nơi nương tựa, ốm đau, không được sự chăm sóc của gia đình, người thân; thậm chí còn bị bạo hành, ngược đãi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Lễ phát động năm nay với chủ đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Chủ tịch nước mong tinh thần chủ đề của Lễ phát động sẽ lan tỏa sâu rộng, luôn trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của mỗi người dân và toàn xã hội, để mọi người già, người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi khó khăn, không nơi nương tựa luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc tận tình như truyền thống “Kính già, trọng thọ” của dân tộc ta.

Nhắc lại mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sự nghiệp này cần sự tham gia của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi. Để thực hiện mục tiêu đó, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về người cao tuổi; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lại, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Người cao tuổi ngày càng nhiều hơn, đông hơn; đó là phúc lớn cho Dân tộc”.

Chủ tịch nước mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, “Sống vui, Sống khỏe, Sống có ích, Sống hạnh phúc”, để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước tặng quà, động viên 5 người cao tuổi tròn 100 tuổi đang sống tại Hưng Yên; tặng Bằng vinh danh cho các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp cho công tác chăm sóc người cao tuổi.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo của Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, việc triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. 9 tháng qua, kinh tế phục hồi rõ rệt sau đại dịch COVID-19 và tăng trưởng 10,4%. Thu ngân sách ước đạt trên 45 nghìn tỉ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,4% kế hoạch. Hưng Yên đã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ năm 2020 và là tỉnh về đích sớm thứ 3 toàn quốc. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, chỉ còn dưới 2,5%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ với việc thành lập, kiện toàn bộ máy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên, là trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ; nằm gần Thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi; là tỉnh có truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết nhất trí vươn lên triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó có có Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của tỉnh. Đây là những tiền đề quan trọng giúp tỉnh đạt kết quả tích cực về mọi mặt thời gian qua.

Bên cạnh kết quả tích cực như báo cáo của tỉnh đã nêu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Hưng Yên chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là triển khai các Nghị quyết của Trung ương.

Nêu một số tồn tại, thách thức của tỉnh cần khắc phục, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán thành với Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về việc lựa chọn ba đột phá chiến lược là lập và quản trị phát triển theo quy hoạch tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trình độ tốt và lực lượng lao động chất lượng cao.

Chủ tịch nước cho rằng, yêu cầu đặt ra là tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện quy hoạch phát triển, thúc đẩy đô thị hóa, bởi đây cũng là động lực quan trọng của tăng trưởng. Cùng với đó là chú trọng đầu tư hạ tầng số và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước.

Tỉnh cần phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tiếp tục đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thành công theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Theo Chủ tịch nước, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; chú trọng xây dựng nội lực kinh tế, nâng cao tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ.

Nhấn mạnh những “trầm tích văn hóa” của vùng đất Phố Hiến năm xưa được bồi lắng theo thời gian và hiện tỉnh có khoảng 1800 di tích (3 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 175 di tích xếp hạng cấp quốc gia), hàng trăm lễ hội văn hóa, Chủ tịch nước cho rằng, đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý cho sự phát triển của Hưng Yên ngày nay. Do đó, tỉnh cần chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp phát triển văn hóa, góp phần giữ gìn “hồn cốt” của dân tộc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và hệ thống chính trị có sự quyết tâm cao hơn nữa để từng chi bộ, từng người dân tham gia triển khai; phải có chương trình hành động cụ thể, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và tạo khí thế thực hiện các nhiệm vụ. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát kỷ luật; chú trọng công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hệ thống chính trị và hội quần chúng theo hướng hướng về cơ sở.

Nhắc lại Hưng Yên vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần về thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt lời căn dặn của của Bác, nỗ lực triển khai thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về các kiến nghị, đề xuất của Hưng Yên, Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết.

* Trước đó, trong sáng 1/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam./.