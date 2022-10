Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong thông điệp đầu tiên tại buổi khai khóa, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc đội ngũ doanh nhân cả nước tràn đầy năng lượng, vững vàng, bản lĩnh, nghị lực phi thường, khắc phục mọi khó khăn; đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Vui mừng tới thăm cơ sở vật chất, tìm hiểu điều kiện học tập, giảng dạy, khu ký túc xá, khu đào tạo, nghiên cứu khoa học và dự Lễ khai khóa 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian chia sẻ với các cán bộ quản lý, giảng viên, các em sinh viên nhà trường về chủ đề: “Sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.



Nêu bật tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo để thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Theo đó, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Mục tiêu đến năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm Quốc khánh, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.



Nói về khát vọng phát triển của đất nước, dân tộc và mỗi con người, Chủ tịch nước nhấn mạnh, “Khát vọng của một dân tộc là sự cộng hưởng khát vọng của cả cộng đồng, là sức mạnh nội sinh to lớn, thúc đẩy dân tộc hành động mạnh mẽ nhằm đạt mục tiêu đề ra”. Theo Chủ tịch nước, trong mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử, dân tộc ta, nhân dân ta luôn có những khát vọng với sự diễn đạt khác nhau về ngôn từ nhưng cùng chung một nội hàm về độc lập, tự do, tự cường và hạnh phúc. Trong thời đại ngày nay, khát vọng làm cho đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc cũng là sự thể hiện phong phú về sự lãnh đạo của Đảng ta.



Phân tích bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển hàng loạt những đột phá về công nghệ, công nghệ kỹ thuật số tạo nên những chuyển biến sâu sắc và toàn diện trong đời sống kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt mang đến thời cơ và thách thức đối với mỗi quốc gia, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đó, “đổi mới sáng tạo hay thất bại” trở thành vấn đề quyết định đối với các doanh nghiệp, tổ chức.

Theo Chủ tịch nước, nói đến đổi mới sáng tạo không thể không nói đến sự tiên phong của các trường đại học, các viện nghiên cứu - nơi hội tụ những bộ óc tinh hoa và trí thức của nhân loại. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong đơn vị tiên phong của Việt Nam về đổi mới sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú gắn liền với thực tiễn, góp phần phát huy tài năng trí tuệ của giảng viên, sinh viên, nhà khoa học.



Chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, cả khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân đều chưa thực sự ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng và hiệu quả. Việt Nam đang tụt hậu về mức độ sẵn sàng công nghệ, về đổi mới sáng tạo, về năng suất lao động so với một số nước châu Á. Chưa thực sự có những chính sách tốt hoặc có những bài toán hay, đúng tầm để kích thích sáng tạo, sự cống hiến của đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia. Hành lang pháp lý và cơ chế chính sách về vấn đề này còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.



Theo Chủ tịch nước, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cuộc sống nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc thì yếu tố quyết định vẫn là con người. Do đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thấy trách nhiệm “lĩnh ấn tiên phong; không ngừng đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp đột phá”.



Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới; không ngừng cập nhật đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; tiếp cận trình độ các trường đại học trong khu vực châu Á. Cùng với đó là thay đổi tư duy quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động khoa học nhằm giải phóng tối đa nguồn lực và chất xám của đội ngũ giáo sư, giảng viên, năng khiếu của sinh viên; khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học xuất sắc, các lĩnh vực công nghệ tiên tiến liên ngành của nền công nghiệp 4.0 và phục vụ cộng đồng; phát huy vai trò phản biện xã hội, chuyển giao công nghệ; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống của trường.



Chủ tịch nước cũng đề nghị cần phối hợp tập trung đầu tư phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành khu đô thị, đại học hiện đại, thông minh; trong đó, có trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo gắn với Khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Song song với đó là tăng cường hỗ trợ giảng viên, học viên cơ hội khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế, hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu có năng lực và uy tín trong nước và quốc tế; cố gắng dẫn đầu trong một số công nghệ tiên phong.



Với các em sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước, Chủ tịch nước mong muốn các sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng tự bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước. Chủ tịch nước mong muốn các em tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; không ngừng nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ bằng những hành động thiết thực.



Cần “xem khó khăn là thử thách để dấn thân và trưởng thành”, Chủ tịch nước nói và mong muốn các em sinh viên chủ động lĩnh hội và làm chủ công nghệ trong xu hướng cách mạng 4.0. Ngày càng có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập và có tinh thần ganh đua với bạn bè quốc tế trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, các em cũng phải nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới; rèn luyện thói quen tư duy phản biện, tự học hỏi những tri thức mới.



Chủ tịch nước hy vọng và tin tưởng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi khởi nguồn từ những ước mơ khởi nghiệp, kiến tạo nên những thế hệ doanh nhân, nhà văn hóa, nhà khoa học, những con người xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau và góp phần làm nên nền giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng lần thứ tư, hướng đến 100 năm Ngày độc lập của nước nhà Việt Nam.



Chủ tịch nước tin tưởng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường tốp đầu của châu Á theo tầm nhìn mà trường đã kiên trì theo đuổi và đạt được một số thành công bước đầu, đó là: Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm, chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, độc lập sáng tạo hiệu quả trong nghiên cứu khoa học; hợp tác là nền tảng cho sự phát triển; tự chủ chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản trị đại học gắn kết và phục vụ cộng đồng; gắn chặt giữa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn.



Với tổng diện tích 643,7 hecta theo mô hình đô thị đại học hiện đại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với 38 đơn vị, trong đó có 7 trường đại học thành viên. Quy mô đào tạo hơn 80 ngàn sinh viên đại học, hơn 7 ngàn học viên cao học, hơn 1 ngàn nghiên cứu sinh, cùng đội ngũ học giả với 30 giáo sư, 305 phó giáo sư và hơn 1 ngàn tiến sĩ. Là hệ thống giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế - luật, khoa học sức khỏe và khoa học nông nghiệp...



Từ năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh duy trì thứ hạng thuộc top 701-750 do Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) Anh quốc đánh giá trên 1.000 trường đại học hàng đầu thuộc 82 quốc gia.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 27 năm hình thành và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hình thành các trường đại học, viện nghiên cứu phục vụ trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng phát triển cho cộng đồng. Từ năm 2012, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức khai khóa với mỗi năm là một chủ đề, một khách mời diễn giả và chủ đề năm 2022 là “Sinh viên tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh – hạnh phúc”.



Đây sẽ là điểm nhấn của ngày hội chào năm học mới, nhằm chia sẻ, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học viên, sinh viên.



Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành đã cùng chia sẻ, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của giảng viên, sinh viên nhà trường về một số vấn đề liên quan đến khung khổ thể chế chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các đại biểu, nhà lãnh đạo, quản lý cũng giải đáp thắc mắc của sinh viên, giảng viên về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong phát triển khoa học công nghệ và những biện pháp hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đối với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo cũng như đội ngũ học viên, sinh viên trên cả nước.

Lễ khai khóa 2022 cũng chứng kiến phần ký kết hợp tác giữa một số bộ, ngành, địa phương với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.