Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đông đảo chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố.



Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Thành phố Cần Thơ được thành lập năm 2006 để đào tạo tăng sinh Khmer ở cấp học cử nhân. Học viện còn đào tạo kiến thức Phật học cho sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo được 5 khóa, với hơn 200 tăng sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học, góp phần nâng cao trình độ tăng sinh, các vị sư sãi ở các chùa Khmer khu vực Tây Nam Bộ.



Được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm 2017, Học viện bắt đầu khởi công xây dựng trên diện tích hơn 6,7 ha với dự toán tổng kinh phí là 451 tỷ đồng. Năm 2019, Học viện đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 khu hiệu bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng sinh tu học. Tháng 5/2020, Học viện tiếp tục khởi công Chánh điện để đáp ứng sinh hoạt của các chư Tăng, sinh viên tại Học viện như: Thực tập thiền tọa, lễ Phật, tụng kinh.



Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc các vị chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến toàn thể đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tràn đầy sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc.



Vui mừng lần thứ hai trở lại thăm Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Cần Thơ, chứng kiến Học viện đã có nhiều đổi thay, khang trang, đẹp đẽ hơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2021 vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng; sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer, đất nước ta đã từng bước kiểm soát được dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực.



Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các chư tăng, tín đồ hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Nhấn mạnh, năm 2022, là năm đầu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và hai chính sách lớn về công tác dân tộc, mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch nước tin tưởng, trong không khí xuân năm mới, đồng bào dân tộc Khmer nói chung, chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng sẽ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa, những bản sắc, phong tục truyền thống tốt đẹp của mình.



Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Cùng với đó là không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.



Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, với cương vị của mình, Hòa thượng Đào Như sẽ cùng các chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm hành đạo: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với sự tôn vinh là một tôn giáo “Hộ Quốc – An Dân”.



Chủ tịch nước cũng hy vọng, các tăng sinh của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer khi tốt nghiệp ra trường sẽ luôn là tấm gương điển hình hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ, đồng bào Khmer tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, để đạo và đời luôn song hành với nhau.



Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện và chia vui với chư tăng Học viện, đồng bào tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer Cần Thơ trước thềm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Hòa Thượng Đào Như cho biết, thời gian qua, chư tăng và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer Cần Thơ nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền đối với các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo, dân tộc.



Hòa thượng Đào Như bày tỏ vui mừng vì những thành tựu của đất nước, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đem lại niềm an vui, bình yên cho mọi gia đình.

Hòa thượng Đào Như cho biết, do tác động của đại dịch COVID-19, đời sống bà con Khmer và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer gặp nhiều khó khăn nhưng đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền các địa phương để ổn định đời sống, sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào Khmer tổ chức các hoạt động gìn giữ, duy trì bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; bảo toàn và phát triển phong tục, tập quán tốt đẹp của người Khmer Nam bộ.



Đặc biệt, Hòa thượng Đào Như bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên các cương vị từ Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ trước đây và nay là Chủ tịch nước đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập, xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer.



Hòa thượng Đào Như cũng cho biết, thời gian tới, sẽ cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục làm tốt việc kêu gọi, tập hợp, duy trì và phát triển tình đoàn kết giữa Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Nam tông; thực hiện theo đúng đường hướng chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tuyên truyền vận động tín đồ và đồng bào Khmer chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, chung tay vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.