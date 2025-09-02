Chủ tịch nước Lương Cường: Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Dự buổi chiêu đãi có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, anh hùng lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sỹ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào tiêu biểu.

Về phía đại biểu biểu quốc tế có: Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu nhà nước Belarus do Ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu; đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev dẫn đầu; đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.