Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo những người bạn đến từ nhiều bang của nước Mỹ, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ và gắn bó với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây; tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ, những người bạn đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Trong đó có những đại diện tiêu biểu như đồng chí Ani Toncheva, đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người từng cống hiến cho chủ nghĩa quốc tế và chống chủ nghĩa quân phiệt cũng như tích cực tham gia các cuộc đấu tranh vì quyền lao động và nhà ở tại thành phố New York; ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hoà giải và Phát triển, một người đã tích cực vận động ủng hộ Việt Nam thời kỳ đàm phán Hiệp định Paris 1973 hay như ông Todd Magee, Giám đốc điều hành tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ…

Các ý kiến đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bày tỏ khâm phục Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn cam go, ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động khó lường.

Bạn bè Hoa Kỳ cũng chia sẻ rất nhiều việc làm có ý nghĩa đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương, hậu quả chiến tranh đối với cho nhân dân Việt Nam, trong đó có các dự án để giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn; những dự án đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tiến tới bình thường hóa quan hệ; cũng như các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn, trẻ em thiệt thòi để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi trở lại thăm Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ khâm phục trước những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam; được thấy một Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình và đang ngày càng chứng minh điều đó với nhân dân thế giới; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ có vị thế, uy tín ngày càng cao trên thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng có mặt tại sự kiện đúng vào thời điểm rất có ý nghĩa nhân dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước xúc động nhắc lại hình ảnh những công dân Hoa Kỳ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Hoa Kỳ trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam hay các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn...