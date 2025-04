Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Bỉ Philippe hội kiến

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Sáng 1/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Bỉ Philippe đã hội kiến.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Nhà Vua Bỉ Philippe cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Bỉ lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một trang mới cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Bỉ, nước thành viên có vai trò và tiếng nói quan trọng trong EU; bày tỏ trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bỉ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như những tình cảm tốt đẹp và đóng góp của cá nhân Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam và quan hệ hai nước thời gian qua.

Nhà Vua Philippe bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, sau ba chuyến thăm trước đây trên cương vị Thái tử; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Nhà vua và Hoàng hậu, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bỉ.

Nhà Vua Bỉ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước nhằm đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bao gồm tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và nghiên cứu xây dựng các cơ chế hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế như khuôn khổ quan hệ ASEAN - EU, Pháp ngữ, Liên hợp quốc, đặc biệt tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khi hai nước cùng là thành viên nhiệm kỳ 2023-2025…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bỉ đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết này đối với Việt Nam và đề nghị hai nước tích cực triển khai Nghị quyết trong thời gian tới, góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng quốc tế về hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam.

Về kinh tế, thương mại, một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bỉ, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước; các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược; đề nghị Bỉ có tiếng nói để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Nhà Vua Bỉ Philippe mong muốn các doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, năng lượng, khai thác khoáng sản quý hiếm… được tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thông qua phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, tăng cường chuyển giao công nghệ giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; nhất trí nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và các Vùng của Bỉ.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quốc phòng - an ninh, khoa học và công nghệ, hợp tác địa phương; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bỉ đã dành sự quan tâm cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập tại Bỉ và đề nghị chính quyền các cấp của Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công vào sở tại, đóng góp cho sự phát triển của Bỉ và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế; nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp trong vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe chứng kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Bộ trưởng Vùng Flanders phụ trách Brussels và Báo chí của Bỉ Cieltje Van Achter trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Vùng Flanders. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe chứng kiến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2025 – 2027 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Vùng Thủ đô Brussels. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Sau hội kiến, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hợp tác giai đoạn 2025 – 2027 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vùng Thủ đô Brussels; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Vùng Flanders; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Đầu tư và Thương mại Flanders và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư - Xuất khẩu Wallonie và Cơ quan Hỗ trợ Doanh nghiệp Brussels; Thỏa thuận nguyên tắc giữa Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 Vương quốc Bỉ./.