Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm và bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường với các đồng chí được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc hai cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phong hàm Đại sứ bậc một cho các đồng chí: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Sơn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với đó là quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước Bồ Đào Nha và Ireland.

Trao quyết định phong hàm, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước tại Bồ Đào Nhà và Ireland; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện của các đồng chí trong ngành Ngoại giao, đồng thời là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao với các đồng chí.

Điểm lại những những bước tiến vượt bậc của nước ta sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Chủ tịch nước đánh giá đó là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; Việt Nam từ một nước vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đến nay đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế rất cao; đồng thời nhấn mạnh kết quả đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.