Chủ tịch nước Lương Cường: Tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, tỉnh Lào Cai.

Cách đây hơn 66 năm khi cùng đồng bào Thủ đô trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu, nay là Công viên Thống Nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khởi xướng và phát động phong trào “Tết trồng cây”, kể từ đó, mỗi độ Xuân về “Tết trồng cây” đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương tại đền Thượng (Lào Cai) cầu cho quốc thái dân an. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp, trong những năm qua, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. Năm 2025 vừa qua, cả nước đã trồng được trên 285.000 ha rừng tập trung và trồng được 108 triệu cây xanh phân tán; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD, trong đó giá trị xuất siêu đạt 14,8 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt gần 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 42,03%, tạo tiền đề quan trọng để bước vào năm 2026.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, các ban, bộ, ngành, địa phương trên cả nước tổ chức thiết thực, hiệu quả phong trào“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ, gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2026.

Bày tỏ vui mừng về dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước cho rằng sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Lào Cai - nơi đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, mảnh đất biên cương giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tổ quốc.

Cùng với thành tựu chung của cả nước, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; là địa phương đứng thứ hai cả nước về kết quả trồng cây xanh với hơn 100 triệu cây trong thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà tỉnh Lào Cai nói riêng và của cả nước nói chung đã đạt được trong năm 2025; ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân và các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh thời gian qua.

Chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, nhưng trước thách thức và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đòi hỏi không được chủ quan mà cần làm tốt hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa của “Tết trồng cây” theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, gắn với tăng cường sinh kế, chăm lo đời sống người dân và xây dựng cảnh quan sinh thái; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây chính là khoản đầu tư chiến lược, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài; không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho mỗi người dân, nhất là đồng bào ta ở miền núi. Chủ tịch nước lưu ý phải thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 bằng nhiều việc làm, hoạt động hiệu quả; đi đôi với việc bảo vệ, phát triển rừng, cần tập trung mở rộng không gian xanh ở cả đô thị và nông thôn, tăng cường các giải pháp tự nhiên bền vững để hấp thụ khí các-bon, cải thiện môi trường sống cho hôm nay và cho mai sau.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lào Cai, tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy tiềm năng, lợi thế; làm tốt công tác trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh sinh thái và chủ quyền quốc gia; tập trung phát huy giá trị dược liệu, sản phẩm quý từ lâm, nông nghiệp; bảo tồn đa dạng sinh học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa trong bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân hãy tích cực, tự giác tham gia phong trào trồng cây, gây rừng; mỗi người trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững hơn, để mỗi mùa xuân về, Tổ quốc ta lại càng thêm tốt đẹp, xanh tươi, rạng rỡ hơn.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sau khi đánh trống khai lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu, đại diện tổ chức chính trị xã hội và đồng bào địa phương tham gia trồng cây tại khu vực thực hiện dự án Công viên văn hóa Lào Cai thuộc phường Cam Đường./.