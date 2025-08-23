Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

Chủ tịch nước Lương Cường với Đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) và các nghị sĩ trẻ Nhật Bản. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao việc Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản chọn Việt Nam là một trong những điểm đến thăm đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo cũng như chương trình hoạt động phong phú, ý nghĩa của đoàn tại Việt Nam, trong đó có hoạt động trao đổi và giao lưu với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... Chủ tịch nước cho rằng đây là những kênh trao đổi quan trọng và thực chất, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chia sẻ sau 80 năm phát triển, từ một nước thuộc địa, nghèo đói, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam trở thành thành viên quan trọng trong khối ASEAN, là điểm sáng ở khu vực và trên thế giới với sự ổn định về chính trị xã hội, có nền kinh tế đứng thứ 32 trên thế giới, mức độ hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng quốc tế trong đó có Nhật Bản vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những hình mẫu hợp tác song phương thành công hiện nay giữa Việt Nam và một số đối tác.

Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam sau 8 năm và được cùng các đại biểu đoàn Ban Thanh niên tiếp kiến Chủ tịch nước; nhấn mạnh vinh dự khi được đến thăm Việt Nam vào thời khắc lịch sử, khi Việt Nam đang tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc trước tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đông đảo thế hệ người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ấn tượng trước sự dẫn dắt và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện công cuộc cải cách, đổi mới thời gian qua và tốc độ phát triển của nền kinh tế cũng như sức hấp dẫn của dân số trẻ của Việt Nam, ông Nakasone bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng vào sự phát triển hơn nữa của Việt Nam trong thời gian tới; khẳng định cá nhân và các thành viên trong Ban Thanh niên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn nữa.