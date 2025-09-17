Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào đón ông Patrusev và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Biển Nga sang thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà nước Nga đạt được thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin và mong nước Nga luôn phát triển ổn định, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho hòa bình, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrusev, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong triển khai thực chất những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương, bao gồm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay; nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Nga, nhất là trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương hai nước cần trao đổi cụ thể, thẳng thắn để triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, hiện thực hóa các thỏa thuận và cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước vì lợi ích của hai dân tộc và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.